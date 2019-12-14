"Молчит шестой час": Ефросинина рассказала о походе с сыном к полицейским

Маша Ефросинина (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Украинская звезда поделилась впечатлениями своего ребенка

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина сводила своего пятилетнего сына Сашу, который мечтает стать полицейским, в Академию Патрульной службы. Об этом она рассказала поклонникам в Instagram.

По ее словам, ее ребенок с трех лет мечтает об этой профессии и она всячески старается поддерживать желания сына.

"Два года назад мой трехлетний сын вернулся с прогулки перевозбужденный! Оказалось, когда он засмотрелся на патрульную машину, из нее вышли двое полицейских и предложили ему посидеть за рулем! Дали потрогать рацию и пожали руку! После этого все игрушки у нас в доме пылятся в коробках - "полицейский Саса" имеет дело исключительно со всем, что носит полицейскую символику. Потом наш папа привез ему из Америки полицейскую форму с фуражкой - в ней он долго спал, ходил в супермаркеты и летал на отдых, и никак это у него было не отнять..." - призналась Маша.

Маша Ефросинина с сыном (Фото: instagram.com/mashaefrosinina)

"И вот к моменту написания этого поста мой сын не разговаривает уже шестой час — замолчал он днем, когда попал на экскурсию в настоящую полицейскую Академию Патрульной службы! Подробный репортаж у меня в сториз и это очень смешно! Я лишь хочу сказать, что верьте и поддерживайте мечты ваших детей! Тогда они приведут вас к тем ощущениям, что мы с Сашулей испытали сегодня вместе! А ещё я увидела выпускников Академии - горящих, доблестных и верных делу, ребят! Я очень желаю им выстоять во всех трудностях, которые их ждут, одолеть ту несправедливость, с которой будут сталкиваться. И знать, что они- пример для вот таких маленьких шпендиков, теряющих дар речи при их виде. Кстати, на экскурсию может попасть любой желающий, я вам очень рекомендую! Спасибо Академии за такой теплый прием. Но уснем сегодня с трудом, чувствую", - рассказала Ефросинина.

Также 40-летняя звезда опубликовала видео, на котором можно увидеть ее сына с полицейскими.

Отметим, что Маша Ефросинина не очень часто балует многотысячную армию подписчиков семейными фото, особенно со старшей дочкой Наной и мужем (бизнесмен Тимур Хромаев). А вот младший сын Саша с удовольствием появляется в блоге звездной мамы. Отметим, что 25 августа мальчику исполнилось 5 лет. При этом телеведущая неоднократно повторяла в различных интервью, что Саша - очень общительный мальчик, его не пугают незнакомые люди и он весьма артистичен. Поэтому он не против “публичности” в блоге мамы.

Не так давно она разместила снимок сына в новогоднем костюме - и это снова была полицейская форма.