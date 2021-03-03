Мокрая и без одежды: Ксения Мишина поделилась "горячим" видео из душа

Главная "холостячка" страны Ксения Мишина продолжает будоражить фантазию мужской половины человечества своей красотой. В этот раз девушка опубликовала эстетичное видео, в котором снялась совсем без одежды.

В подписи к видео Мишина решила рассказать, что волосы являются одним из ее источников силы и инструментов красоты, поэтому она проявляет заботу о них и своем теле. Именно заботу она считает любовью.

"Я люблю себя. Я благодарю себя, свое тело за то, что оно мне даёт. Ведь без тела наша душа не могла бы проживать этот удивительный опыт здесь. Любовь для меня – это заботиться. Наверное, это тот самый случай, когда любовь – это глагол", – написала актриса в подписи к видеозаписи.

Поклонников же больше привлек не пост, а содержание видеоролика. А точнее – его эстетика и красота знаменитости.

БОЖЕ, какая же НЕРЕАЛЬНО красивая.

Какое красивое видео, эстетическое наслаждение!

Как красиво снято и смонтировано видео, восхищаюсь.

Красотка на миллион.

Очень красивое видео.

Вау секси, ух.

Не обошлось и без вульгарных комментариев и предложений со стороны мужской аудитории.

Будущий супруг Мишиной Александр Эллерт в комментариях решил пошутить на тему.

"Вот почему за горячую воду такой большой счет пришел", - написал он.

Скриншоты (instagram.com/misha.k.ua)