Мокрая и без одежды: Ксения Мишина поделилась "горячим" видео из душа
Главная "холостячка" страны Ксения Мишина продолжает будоражить фантазию мужской половины человечества своей красотой. В этот раз девушка опубликовала эстетичное видео, в котором снялась совсем без одежды.
Видео из душа Ксения Мишина поделилась в своем Instagram.
В подписи к видео Мишина решила рассказать, что волосы являются одним из ее источников силы и инструментов красоты, поэтому она проявляет заботу о них и своем теле. Именно заботу она считает любовью.
"Я люблю себя. Я благодарю себя, свое тело за то, что оно мне даёт. Ведь без тела наша душа не могла бы проживать этот удивительный опыт здесь. Любовь для меня – это заботиться. Наверное, это тот самый случай, когда любовь – это глагол", – написала актриса в подписи к видеозаписи.
Поклонников же больше привлек не пост, а содержание видеоролика. А точнее – его эстетика и красота знаменитости.
- БОЖЕ, какая же НЕРЕАЛЬНО красивая.
- Какое красивое видео, эстетическое наслаждение!
- Как красиво снято и смонтировано видео, восхищаюсь.
- Красотка на миллион.
- Очень красивое видео.
- Вау секси, ух.
Не обошлось и без вульгарных комментариев и предложений со стороны мужской аудитории.
Будущий супруг Мишиной Александр Эллерт в комментариях решил пошутить на тему.
"Вот почему за горячую воду такой большой счет пришел", - написал он.
Скриншоты (instagram.com/misha.k.ua)
Напомним, что ранее Ксения Мишина и Александр Эллерт поссорились прямо под прицелом камер.
До этого Ксения Мишина и Александр Эллерт с детьми устроили гонки на квадрациклах в Доминикане.