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Мокрая и без одежды: Ксения Мишина поделилась "горячим" видео из душа

Новина українською → Среда 03 марта 2021 15:28
Мокрая и без одежды: Ксения Мишина поделилась "горячим" видео из душа Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Автор: Lite

Главная "холостячка" страны Ксения Мишина продолжает будоражить фантазию мужской половины человечества своей красотой. В этот раз девушка опубликовала эстетичное видео, в котором снялась совсем без одежды.

Видео из душа Ксения Мишина поделилась в своем Instagram.

В подписи к видео Мишина решила рассказать, что волосы являются одним из ее источников силы и инструментов красоты, поэтому она проявляет заботу о них и своем теле. Именно заботу она считает любовью.

"Я люблю себя. Я благодарю себя, свое тело за то, что оно мне даёт. Ведь без тела наша душа не могла бы проживать этот удивительный опыт здесь. Любовь для меня – это заботиться. Наверное, это тот самый случай, когда любовь – это глагол", – написала актриса в подписи к видеозаписи.

Поклонников же больше привлек не пост, а содержание видеоролика. А точнее – его эстетика и красота знаменитости.

  • БОЖЕ, какая же НЕРЕАЛЬНО красивая.
  • Какое красивое видео, эстетическое наслаждение!
  • Как красиво снято и смонтировано видео, восхищаюсь.
  • Красотка на миллион.
  • Очень красивое видео.
  • Вау секси, ух.

Не обошлось и без вульгарных комментариев и предложений со стороны мужской аудитории.

Будущий супруг Мишиной Александр Эллерт в комментариях решил пошутить на тему.

"Вот почему за горячую воду такой большой счет пришел", - написал он.

Мокрая и без одежды: Ксения Мишина поделилась &quot;горячим&quot; видео из душа

Мокрая и без одежды: Ксения Мишина поделилась &quot;горячим&quot; видео из душаМокрая и без одежды: Ксения Мишина поделилась &quot;горячим&quot; видео из душа

Мокрая и без одежды: Ксения Мишина поделилась &quot;горячим&quot; видео из душа

Мокрая и без одежды: Ксения Мишина поделилась &quot;горячим&quot; видео из душа

Скриншоты (instagram.com/misha.k.ua)

Напомним, что ранее Ксения Мишина и Александр Эллерт поссорились прямо под прицелом камер.

До этого Ксения Мишина и Александр Эллерт с детьми устроили гонки на квадрациклах в Доминикане.

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