ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

"Мои ангелы": Бужинская показала подросших детей

Lite » Звезды 29.11.2018 - 07:55
"Мои ангелы": Бужинская показала подросших детей
Фото: Екатерина Бужинская (facebook.com/katyabuzhynskaya)

Украинская певица показала всех своих детей

Екатерина Бужинская опубликовала на свою страницу в Instagram фото с подготовки к новому году.

На снимках можно увидеть двойняшек певицы от болгарского бизнесмена Димитраса Стойчева, которым 27 декабря исполнится по два года.

Дети украшают елку к новому году.

"А мы с малышами нарядили елку! Хочется позитивных эмоций в ожидании Рождества! Мира нам всем", - подписала кадр Екатерина и сопроводила милым хештегом "мои ангелы".

&quot;Мои ангелы&quot;: Бужинская показала подросших детей

Фото: instagram.com/buzhynska

На другом фото можно увидеть Бужинскую в компании ее подросшей старшей дочери от первого брака с продюсером Юрием Квеленковым - Елену.

&quot;Мои ангелы&quot;: Бужинская показала подросших детей

Фото: instagram.com/buzhynska

Отметим, что 39-летняя артистка редко демонстрирует публике своих детей. 

Напомним, ранее мы писали, как Екатерина Бужинская отметила свой день рождения.

Также Катя Бужинская показала милое фото детей в вышиванках.

Кроме того, Катя Бужинская столкнулась с фанаткой-сталкером.

Что вы не знали о соблазнительной экс-солистке группы NikitA

Новости Украины Екатерина БужинскаязвездыInstagram
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь