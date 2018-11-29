"Мои ангелы": Бужинская показала подросших детей

Фото: Екатерина Бужинская (facebook.com/katyabuzhynskaya)

Украинская певица показала всех своих детей

Екатерина Бужинская опубликовала на свою страницу в Instagram фото с подготовки к новому году.

На снимках можно увидеть двойняшек певицы от болгарского бизнесмена Димитраса Стойчева, которым 27 декабря исполнится по два года.

Дети украшают елку к новому году.

"А мы с малышами нарядили елку! Хочется позитивных эмоций в ожидании Рождества! Мира нам всем", - подписала кадр Екатерина и сопроводила милым хештегом "мои ангелы".

Фото: instagram.com/buzhynska

На другом фото можно увидеть Бужинскую в компании ее подросшей старшей дочери от первого брака с продюсером Юрием Квеленковым - Елену.

Фото: instagram.com/buzhynska

Отметим, что 39-летняя артистка редко демонстрирует публике своих детей.

Напомним, ранее мы писали, как Екатерина Бужинская отметила свой день рождения.

Также Катя Бужинская показала милое фото детей в вышиванках.

Кроме того, Катя Бужинская столкнулась с фанаткой-сталкером.

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