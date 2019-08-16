Не могу тебя дождаться! Беременная Эшли Грэм "похвасталась" животиком

Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель умилила поклонников новым фото

Эшли Грэм объявила о своей беременности всего пару дней назад. 31-летняя звезда опубликовала видео, где они вместе с ее мужем – Джастином Эрвином – игриво демонстрируют округлившийся животик знаменитой plus-size модели. До этого Эшли каким-то образом удалось его скрыть и в путешествии по Италии, и на довольно откровенных снимках в нижнем белье. Также она умудрилась составить массу стильных образов для выхода в свет без какого-либо намека на беременность.

Эшли счастлива! (фото: instagram.com/ashleygraham)

Зато теперь, когда весь мир знает о грядущем прибавлении в семействе модели и видеооператора, Эшли старается насладиться своим положением по полной! Несколько часов назад она показала новое трогательное фото, где ее беременность видна невооруженным глазом.

Грэм позирует все в том же зеленом облегающем платье. Она приняла обычную позу всех моделей, выпрямилась и послала в камеру воздушный поцелуй. Наконец-то ей можно не стараться скрыть животик он вездесущих папарацци! «Не могу дождаться встречи с тобой», – написала знаменитая красавица.

Модель удалось скрывать беременность даже от папарацци (фото: instagram.com/ashleygraham)

Судя по комментариям, для некоторых подписчиком беременность Эшли до сих была сюрпризом. Они не устают восхищаться и посылать модели поздравления.

К слову, в недавнем интервью Грэм также разоткровенничалась на тему беременности и детей. Она рассуждала, что они с мужем уже давно готовы и очень хотят стать родителями. Также она подняла тему детей, рожденных от разнорасовых родителей.

Эшли с мамой, сестрой и братом (фото: instagram.com/ashleygraham)

Эшли, известная своей страстью к восстановлению справедливости, как никто другой знает, как тяжело бывает объяснить детям все тонкости. Она подчеркнула, что, как жена темнокожего парня, и сама не раз сталкивалась с расизмом, а потому хочет воспитать ребенка правильно. Поклонникам уже тогда стоило задуматься, что Эшли так много говорит о детях и беременности неспроста.