ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Так могли единицы: Ольга Фреймут поразила танцем 13-летней дочери (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.09.2019 - 11:28
Так могли единицы: Ольга Фреймут поразила танцем 13-летней дочери (видео)
Ольга Фреймут с дочкой Златой (фото: instagram.com/freimutolia)

Злата сама выступила постановщиком

Ольга Фреймут, которая недавно поразила схожестью с мужем, не часто делится с многотысячной армией поклонников деталями своей личной жизни. Украинская телеведущая не спешит ежедневно публиковать фото и видео с родными. Однако если дело касается каких-то важных семейных достижений, Фреймут с удовольствием показывает это поклонникам.

Так, на своей страничке в сети instagram Ольга опубликовала видео со своей дочкой Златой Митчел. Отметим, что 13-летняя девушка увлекается современными танцами. Злата часто посещает мастер-классы известных хореографов, а также показывает свои постановки. Теперь же настала очередь мамы гордится своей талантливой дочкой.

На видео Злата танцует с подругой Милейной. Выяснилось, что за идею постановки и всю хореографию отвечала именно Залата. Более того, в танцевальной постановке Милена плачет, что очень растрогало телеведущую.

“Розмовляти танцем могли одиниці: Дягілєв, Нурєєв, Асейдора Дункан... Але і розуміли цю мову лише через покоління....Злата , твої постановки - навипередки з часом; вони , як і належить мистецтву, викликають емоції . Змінюють. Бажаю тобі визнання вже і зараз. Ти красива невимовно! Мілена, і тобі мільйони компліментів”, — пишет Ольга Фреймут.

Видео: instagram.com/freimutolia

Поклонники Фреймут также поспешили прокомментировать видео. Многие похвалили Злату.

  • “Очень круто”
  • “Умница! Талантливая девочка”
  • “Как красиво”
  • “Дивовожно! Злата танцует с душой, а это действительно вызывает полную эйфорию”
  • “Молодчина”
  • “Умничка дочь”
  • “Очень красиво”
  • “Молодцв! Очень красиво... Только вперёд !!!!! Удачи”
  • “Талановиті дівчата, легкої їм дороги до успіху!”

Так могли единицы: Ольга Фреймут поразила танцем 13-летней дочери (видео)

Скриншот комментариев: instagram.com/freimutolia


Напомним, ранее Ольга Фреймут поразила точеной фигурой в облегающих брюках. Телеведущая активно снимается в новом шоу "Роман с Ольгой".

Также до этого Фреймут очаровала сеть фото с младшей сестрой.

"Как 16-летняя!": Стройная Ольга Фреймут восхитила сеть фигурой в купальнике Утонченная Ольга Фреймут похвасталась отдыхом в Санта-Барбаре
Новости Украины Ольга Фреймуттанец
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь