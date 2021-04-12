Я не мог остановиться плакать: известный телеведущий рассказал о самых страшных минутах жизни

Мама телеведущего умерла от рака, когда Даниэлю не исполнилось и 15 лет. Она три года боролась с болезнью.

"Это было 7 февраля, был очень теплый день. Мы сидели в больнице, мама захотела мороженого. Я пошел его взять. Мы с удовольствием его съели. И в ночь ей стало плохо, воспаление легких. Я спал внизу, поднялся и массировал ей грудь, сердце, надеялся, что все будет хорошо. И пока ей делали капельницу, она еще что-то говорила…и все. На следующий день ее по ливанским традициям забрали женщины. Укутали в белую простыню, в квартире был обряд прощания, и ее забрали. Когда ты знаешь, что тебе будет очень больно, все что ты можешь сделать – сжать зубы и терпеть это, другого варианта не было", - вспомнил Салем.

Более 20 лет он чувствовал вину за смерть матери и за то, что в тот роковой день принес ей мороженое.

А еще через несколько лет Даниэль Салем потерял и отца. И ему было очень жаль, что в самый страшный день он не смог быть с отцом рядом.

"Сердечный приступ, он был в Саудовской Аравии. Отец был инженером-контрактником. Мы с ним долгое время не общались. Были в ссоре из-за политических взглядов, не общались лет 5. Потом помирились, и так все было классно. Он приехал, когда родилась моя дочь Луна в 2015 году. Он такой был счастливый, прям до слез. Во время последней беседы нашей по телефону, говорю: "Что у тебя с голосом, что произошло?". Он говорит: "Жарко, тяжелая страна". Я говорю: "Пойди пообщайся с кем-то". У него было 4 друга: стенка №1, стенка №2, стенка №3, стенка №4. Он пролежал в квартире уже мертвым 3 дня. И когда я приехал его забирать, я не мог его опознать. Я воспринял смерть папы намного тяжелее, чем смерть мамы. Я не мог остановиться плакать. Папа умер при таких обстоятельствах, мне было жалко, что он был один и меня не было рядом. Это было очень больно", - рассказал Даниэль Салем.

Сейчас, по словам Даниэля, он часто приезжает к родителям на кладбище в Бейруте. Он может часами с ними разговаривать. Однако он признается, что ему до сих пор больно говорить о родителях.

"Хочется себе сказать: "Мы с папой пошли на охоту", "Мы с папой пошли на рыбалку", "Мы с папой зависли в баре". "Мы с мамой сегодня готовили для Луны". Миллионы вещей, которые я хотел бы сказать, каждая фраза друзей, когда ты слышишь: "я вчера был у мамы", "я вчера был у папы" – для меня это очень колючие фразы", - поделился Салем.