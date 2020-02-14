ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Наше солнышко: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали первое фото новорожденного ребенка

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.02.2020 - 10:08
Наше солнышко: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали первое фото новорожденного ребенка
Анна Курникова и Энрике Иглесиас (фото: instagram.com/enriqueiglesias)

Звезды растрогали сеть

Энрике Иглесиас и Анна Курникова недавно стали родителями в третий раз. Об этом прессе рассказал брат певца, Хулио Иглесиас-младший. Пол и имя ребенка пока что держатся в секрете. Но пара, которая обычно тщательно скрывает свои личную жизнь от папарацци, в этот раз не смогла сдержать эмоций. Несколько часов назад счастливый отец опубликовал фото с новорожденным малышом и написал: "Мое солнышко. 01.30.2020". На фото артист стоит в больничном халате и держит крошку на руках. Вслед за ним фото выложила и Анна. Здесь позирует вся семья: счастливые родители и малыш.

Наше солнышко: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали первое фото новорожденного ребенка

Наше солнышко: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали первое фото новорожденного ребенкаНаше солнышко: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали первое фото новорожденного ребенкаЭнрике и Анна с новорожденным (фото: instagram.com/enriqueiglesias)

В сети тут же принялись бурно комментировать фото и поздравлять родителей. "Здоровья маме и малышу", "Как мило", "Растите большими", "Невероятно милый малыш", – не останавливается поток приятных слов.

К слову, из-за того, что на головке ребенка красуется повязка с бантом, многие сделали предположение, что родилась девочка. Пока что сами родители не афишируют пол ребенка. Но поскольку пара в этот раз ничего не скрывает от поклонников, то, скорее всего, вскоре они подтвердят или опровергнут догадки фолловеров.

Наше солнышко: Энрике Иглесиас и Анна Курникова показали первое фото новорожденного ребенка

Энрике с дочерью (фото: instagram.com/enriqueiglesias)

Напомним, у знаменитой теннисистки и певца уже подрастают двухлетние двойняшки Николас и Люси, которые появились на свет 16 декабря 2017. На данный момент Анна и Энрике живут с детьми в Майами.

Счастливые родители довольно часто выкладывают в соцсети милые ролики и снимки своих детей. Сам Энрике Иглесиас не раз признавался, что появление детей полностью перевернуло его жизнь, повернув ее в другое русло.

Интересно, что при этом о паре успело сложиться противоречиво мнение. Все дело в том, что официально пара не закрепила свои отношения. И даже после рождения детей продолжат жить в гражданском браке. В то же время по другим источникам, Курникова и Иглесиас уже давно обвенчались, но тайно от всех.

Это же не дома в ванной: Слава Каминская рассказала о съемках в откровенных сценах
Новости Украины певецЭнрике Иглесиас
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь