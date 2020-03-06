Мое счастье: Влад Яма показал редкое фото с подросшим сыном

Фото: Влад Яма (instagram.com/vladyama_official)

На снимке счастливый малыш сидит на плечах у папы

В феврале Влад Яма вместе с женой Лилианой и их сыночком Леоном, а также друзьями прекрасно отдохнули в США, а именно в теплом и солнечном Майами. Именно там они отпраздновали день рождения супруги хореографа и судьи Танцев со звездами, а также устроили яркую и страстную семейную фотосессию. Ранее танцовщик покорил фанов жарким фото с любимой женой на пляже, а вот на свежем фото показал подросшего сына.

Отметим, что пара предпочитает пока не показывать лицо мальчика и снимает его только сбоку или сзади. Для семейной съемки во Флориде Яма арендовал красный спортивный автомобиль Ferarri, о котором так мечтала его супруга. Именно на его фоне он и запечатлен с 4-летним Леоном на плечах, при этом малыш отвернул лицо в сторону, глядя на машину.

Звездный отец и его сын выбрали для съемки семейные образы - спортивные футболки с номерами, шорты и кроссовки. Малыш забавно держится за папину лысину рукой, а тот счастливо улыбается.

"Мое Счастье", — коротко подписал публикацию хореограф.

Фото: Влад Яма с сыном (instagram.com/vladyama_official)

Растроганные поклонники Влада рассыпались в комплиментах и отметили, что его семья прекрасная и вдохновляющая.

Лилиана также не смогла удержаться и оставила милый комментарий: "Мои".

Ваша сім‘я надихає

тачка огонь

Классные такие !))) Пусть малыш растёт здоровым красивым и талантливым, как его родители !!

Банда

Вы классные

Які гарні

Супер!

Клёвые!!!

Красавчики

Класно

Мальчишки

Какая счастливая семья!!!

Ребенку не до фото))) пустите в машину!!!))

Скриншот комментариев (instagram.com/vladyama_official)

Напомним, Влад Яма поделился воспоминаниями, как очаровывал свою будущую жену и, как долго красотка держала оборону и не выказывала расположения к звезде паркета.