Не модно сегодня: Оля Цибульская призналась, как потеряла девственность

Оля Цибульская (фото: пресс-служба артистки)

Цибульская также рассказала, после какого свидания у нее родился ребенок

Певица Оля Цибульская призналась, что потеряла девственность в 24 года. Подробностями той первой ночи певица откровенно поделилась с журналистами программы "Зірковий шлях", которая выходит по будням на канале "Украина" в 9:30.

Оля Цибульская рассказывает, что ее первая ночь была особенной, и она к ней готовилась.

"Шутила, что яблоко, которое Ева кусала на 3-й день в раю, я укусила чуть позже, уже в 24 года. Это немного не модно для сегодня, но та ночь была довольно сознательной и очень чувственной. И я к ней готовилась. Мало того, что белье, все нормально было, проверено. Я расставляла свечи, покупала аромамасла", - делится с "Зірковим шляхом" Цибульская.

Оля Цибульская (фото: пресс-служба)

Первым мужчиной исполнительницы стал ее нынешний супруг, с которым они недавно провели романтический уикенд в Париже.

"Очень забавно. Мы приехали в Париж, и нашли тот ресторан, где я ела устрицы, после чего немного забеременела. Мы зашли, узнали повара. И я говорю: вы знаете, есть маленькая история, в прошлый раз я вышла с сыном. Он говорит - хорошо, сейчас положить вам для девочки?", - говорит на канале "Украина" певица.

Пока повторное материнство в планы Цибульской не входит. Ведь женщина занята более важным делам. Так, недавно Оля представила именные духи, на которые ее и вдохновила та самая ночь с супругом. А еще - готовит кучу новых сюрпризов для своих поклонников.

Кстати, ранее Цибульская, которая устала от домыслов об отце своего сына, расставила все точки над "і".