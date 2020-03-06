Модники нереальные: жена MONATIK’а покорила милым фото стильных сыновей

Супруга артиста очаровала сеть снимком с семейной прогулки
Украинский артист MONATIK (Дмитрий Монатик) очень семейный человек и старается как можно больше времени проводить с женой и детьми. Недавно он вместе с супругой побывал в Лондоне, где музыкант стал приглашенным гостем церемонии награждения главной музыкальной премии Великобритании Brit Awards 2020. А выходные звезда любит проводить с сыновьями, лица которых они по-прежнему не показывают публике.
Жена Монатика Ирина поделилась в своем Instagram очаровательным кадром с семейной прогулки, на котором запечатлены гордый папа, идущий за руку с подросшими сынишками Платоном и Даниилом. Как обычно, они сняты со спины, что не мешает оценить стильные наряды троицы.
Так, мальчишки отправились на прогулку в модных комбинезонах с мультяшными принтами и шапочках почти в тон нарядам, а их знаменитый папа в серой джинсовой куртке с красной вставкой.
"День семейный, обожаю", - прокомментировала фото Ирина.
Фото: Дмитрий Монатик с сыновьями (instagram.com/irinamonatik)
Подписчики девушки не смогли остаться равнодушными и оставили много умиленных комментариев, особенно отмечая, как стильно выглядит их семейство, а также, что мальчики заметно подросли.
Кстати, бывшая жена Потапа Ирина Горовая также присоединилась к комментариям и отметила, какие же взрослые у пары сыновья.
Скриншот комментариев (instagram.com/irinamonatik)
Напомним, ранее жена MONATIK'а Ирина похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике на отдыхе.