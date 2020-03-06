Модники нереальные: жена MONATIK’а покорила милым фото стильных сыновей

Фото: Фото: Дмитрий Монатик с женой (instagram.com/monatik_official)

Супруга артиста очаровала сеть снимком с семейной прогулки

Украинский артист MONATIK (Дмитрий Монатик) очень семейный человек и старается как можно больше времени проводить с женой и детьми. Недавно он вместе с супругой побывал в Лондоне, где музыкант стал приглашенным гостем церемонии награждения главной музыкальной премии Великобритании Brit Awards 2020. А выходные звезда любит проводить с сыновьями, лица которых они по-прежнему не показывают публике.

Жена Монатика Ирина поделилась в своем Instagram очаровательным кадром с семейной прогулки, на котором запечатлены гордый папа, идущий за руку с подросшими сынишками Платоном и Даниилом. Как обычно, они сняты со спины, что не мешает оценить стильные наряды троицы.

Так, мальчишки отправились на прогулку в модных комбинезонах с мультяшными принтами и шапочках почти в тон нарядам, а их знаменитый папа в серой джинсовой куртке с красной вставкой.

"День семейный, обожаю", - прокомментировала фото Ирина.

Фото: Дмитрий Монатик с сыновьями (instagram.com/irinamonatik)

Подписчики девушки не смогли остаться равнодушными и оставили много умиленных комментариев, особенно отмечая, как стильно выглядит их семейство, а также, что мальчики заметно подросли.

Кстати, бывшая жена Потапа Ирина Горовая также присоединилась к комментариям и отметила, какие же взрослые у пары сыновья.

Какие они уже большие выросли да и время летит быстро

Модняки!

Какие милые

Аааааааа боже как же милоооо

обожнюю цю класну сім'ю

Стильнее сильного только стиль! Обожаю

Какие взрослые!!!!!

Самые любимые

Фотка просто ван лав

Модники нереальные

Обожаю

Сладучие мультики)) причём все трое

Скриншот комментариев (instagram.com/irinamonatik)

Напомним, ранее жена MONATIK'а Ирина похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике на отдыхе.