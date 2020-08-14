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Что за мода? Надя Дорофеева вызвала споры в сети экстравагантным аутфитом

Пятница 14 августа 2020 16:58
Что за мода? Надя Дорофеева вызвала споры в сети экстравагантным аутфитом
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Ольвия Агаркова

Певица удивила сочетаниями в одном образе

Надя Дорофеева отличается особым чувством стиля в выборе одежды. Ее образы отличаются аутентичностью и смелыми решениями, а также сочетаниями. Сама артистка когда-то назвала свой стиль треш-гламуром, хотя в ее гардеробе немало удобных и комфортных вещей, а также есть очень женственные и сексуальные варианты.

На свежем снимке Надя позирует в экстравагантном аутфите – на кроп-топ она надела шелковую майку ассиметричного кроя с кружевом на тонких бретельках, а также светлые джинсы с высокой посадкой на пуговицах.

"Ну что, кому там было сильно жарко?" - иронично поинтересовалась Надя, намекая на похолодание в Киеве.

Что за мода? Надя Дорофеева вызвала споры в сети экстравагантным аутфитом

Надя Дорофеева удивила дерзким сочетанием в одном образе (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Огонь!" - оставил комментарий под фото певицы продюсер Ирина Горовая. Мнения поклонников разделились.

  • Не розумію такої моди
  • Моя самая стильная
  • Несуразно, но смотрится круто!
  • Почему ты такая классная в любых образах?
  • Красавица наша
  • Опасная в стиле
  • Красивая
  • Икона стиля

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Надя Дорофеева соблазнила сеть голым фото на лужайке у дома.

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Новости Украины Надя Дорофеева
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