За мной следят: Леся Никитюк в прозрачном наряде показала своего "преследователя"

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая позабавила поклонников серией фото на природе

Леся Никитюк не дождалась полного окончания карантина и отправилась на съемки второго сезона тревел-шоу Le Маршрутка. В Instagram она охотно делится фото, сделанные на пути следования и интригует поклонников новыми интересными локациями, куда отправилась вместе со съемочной группой. Хорошая погода, отличное настроение и искрометный юмор ведущей позволяет ей создавать не просто снимки, а целые курьезные и одновременно эффектные фотоистории. Например, на новых кадрах Леди Ле показала не только свой образ в воздушном наряде, но и "тайного преследователя".

Теледива лежит на зеленой траве и наслаждается солнечными ваннами в ярко-желтом легком шифоном платье с пикантным разрезом и шлейфом. Она демонстрирует стройные длинные ножки и нарочито призывно смотрит в камеру. А вот на втором кадре, создающем единую композицию с первым, неподалеку от Леси расположился мужчина в кепке, шортах и расстегнутой клетчатой рубашке с коротким рукавом.

"Мне кажется за мной следят... Привіт Слобожанщина", - подписала забавную серию кадров ведущая.

Леся Никитюк позабавила оригинальным фотосетом на природе (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Многие поклонники Леси и ее авторского шоу Le Маршрутка узнали в мужчине водителя Богдана Богдановича. Они оценили юмор теледивы, а также ее летним воздушній нряд.

Лесюня, ну просто кайф

Бог полей и огородов. Возлежит

Мужчина с вами был, просто соблюдал дистанцию

Леся,я не можу з твоїх фоток вони водночас ржачні,і ще в них є ізюмінка гламуру

Лесюня, желтый цвет Вам очень к лицу, второе фото: мужчина-мечта! Хватайте скорее, такие на траве долго не валяются

Вы просто топ

Супер! Даже не знаю, на какую модель смотреть!

Платья супер

У тебя платье очень красивое и прекрасное

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее во время съемок шоу Le Маршрутка Леся Никитюк едва не утонула в болоте.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Lite