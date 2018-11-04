"Мне стало страшно": ONUKA прокомментировала свой "мусорный" клип (видео)

Видео: ONUKA о сортировке мусора (Youtube-канал/Светская жизнь)

Популярная украинская исполнительница ONUKA рассказала, что думает о своем "мусорном" клипе, и как относится к сортированию отходов. Об этом она рассказала Кате Осадчей в рамках "Светской жизни".

"Мне стало страшно. Я даже сейчас, вспоминая это, чувствую мурашки по коже. Думаю, это настолько аллегорично, но в теории реально, и что иногда, некоторые природные ландшафты так уже выглядят", - сказала она.

Более того, утверждает ONUKA, человечеству уже сейчас необходимо задумываться о решении этой проблемы.

"Они завалены бытовым мусором. Не представляю, как человек может спокойно с этим жить. Конечно, в конце клипа это гипертрофировано, но мне кажется, если люди не будут об этом думать, такое будущее к нам скоро придет", - подчеркнула она.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)

Также, по словам певицы, она решила "подсадить" на эту тему родственников и друзей.

"Наша семья сортирует мусор, и подсаживаем на это друзей и родственников. У нас уже несколько баков, а все, кто к нам приезжает, сами знают, что и куда класть", - уточнила она.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Светская жизнь)

Кстати, Ната Жижченко, лидер группы ONUKA, поддерживает много социальных акций. 24 сентября она презентовала клип на композицию Strum. Все полученные от монетизации нового клипа на YouTube-канале средства будут перечислены общественной организации "Україна без сміття".

Напомним, на днях состоялась презентация атмосферного и остросоциального клипа ONUKA.

Также известный украинский дизайнер Яна Червинская рассказала, что такое сознательная мода и как масс-маркет вредит экологии.

Видео: "Україна без сміття": ONUKA впервые побывала на сортировочной станции (Валентина Балабанова/video.rbc.ua)