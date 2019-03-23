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"Мне повезло": Маша Ефросинина растрогала до слез признанием мужу

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.03.2019 - 14:55
"Мне повезло": Маша Ефросинина растрогала до слез признанием мужу
Фото: Маша Ефросинина с супругом (instagram.com/timur_khromaev)

Телеведущая посвятила любимому мужчине стихотворные строки собственного сочинения

Известная телеведущая Маша Ефросинина редко выносит на всеобщее обозрение подробности личной жизни, да и фото с мужем, бизнесменом Тимуром Хромаевым показывает нечасто. Но у знаменитости появился особый повод обратиться к любимому мужчине во всеуслышание – 23 марта он празднует день рождения. По такому случаю Маша зачитала в Instagram поэзию собственного сочинения, посвященную знаменательной дате.

Звезда сняла простой чорно-белый ролик, но растрогала сеть нежными и трепетными словами в адрес своего супруга. Она публично призналась Тимуру в любви, перечислив те качества, за которые она его ценит. Стихотворение вышло очень щемящим и интимным, а сама телеведущая обнажила душу, не скрывая свое волнение во время прочтения поэзии на камеру.

"С днем рождения, моя любовь…" - коротко и лаконично подписала видео телеведущая, отметив страничку мужа.

Поклонники заявили, что своим признанием звезда растрогала их до слез. Они отметили, что Тимуру очень повезло с женой, ведь от ее искренних слов, идущих от сердца,  у многих забегали мурашки. Комментаторы рассказали, что Маша и Тимур служат примером для подражания, ведь их пара крепкая, счастливая и нерушимая.

"Как душевно, искренне и нежно. Аж до слез", "До мурашек по коже", "До слез... Очень трогательно! Любви вам. Маша, восхищаюсь вами!", "Даже нет слов...  Так интимно, так глубоко. Благодарю Вас, Маша, что показываете людям пример счастливых отношений, даете веру в то, что трепет и нежность могут жить долго! Море любви и счастья вам! И с именинником!", "Как трогательно, нежно! С Именинником, Машуля! Вы такие красивые, настоящие, счастливые!" - писали фолловеры.

Напомним, что Маша Еросинина показала, как выглядит в домашней обстановке и дала пару интересных советов подписчикам.

К слову, Маша Ефросинина похвасталась своими стильными брендовыми нарядами.

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