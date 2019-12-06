"Мне повезло": Анна Ризатдинова высказалась о романтических отношениях с Прохоровым

Фото: Анна Ризатдинова и Александр Прохоров (instagram.com/anna_rizatdinova)

Гимнастка признается, что открыта для новых отношений

Анне Ризатдиновой и ее партнеру по Танцам со звездами 2019 Александру Прохорову приписывают роман, который вышел за пределы паркета. Пара активно подогревает слухи о романтических отношениях, ведь гимнастка и хореограф стали часто появляться вместе на светских мероприятиях. Например, на запись новогоднего концерта “Ночь суперхитов” Александр и Анна пришли вместе, да еще и в total white образах. Спортсменка решила сделать откровенное признание о том, что ее связывает с партером по танцам. Об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала "Українська правда".

Гимнастка призалась, что с хореографом она быстро нашла общий язык и на паркете они стали одним целым.

"На нас уже даже поженили на проекте. Три месяца мы проводили плечом к плечу. У нас были даже ночные тренировки. Мы уже как брат с сестрой, но на паркете мы были одним целым. Это очень здорово, пазл сошелся. Мы поддерживали друг друга, несмотря на то, что мой характер кажется ангельский, но на самом деле нет. Он находил ключики ко мне, выдерживал меня"

Фото: Анна Ризатдинова и Александр Прохоров (instagram.com/anna_rizatdinova)

Хоть о любви говорить пока рано, но даже после окончания шоу у пары появились совместные планы. К тому же Анна и Саша оказались очень похожи.

"Сейчас мы общаемся, даже на днях пойдем в зал, потому что нас много приглашают именно с танцами, люди хотят нас видеть, чтобы мы открывали мероприятия, поэтому мы будем танцевать и далее. Но о каких-либо больших отношения, о любви пока рано говорить. Саша действительно замечательный человек, мне повезло с партнером, потому что я достаточно добрый, наивный, светлый человек, и Саша оказался таким же. Поэтому мы с ним сошлись, но о любви говорить рано", - заверила гимнастка.

Фото: Анна Ризатдинова и Александр Прохоров (instagram.com/anna_rizatdinova)

Анна отмечает, что она открыта к новым отношениям, но чтобы добиться ее расположения, спортсменку нужно удивить.

"Сейчас я открыта к отношениям. Но меня нужно удивить. Именно отношением, а не материально. Потому что я увидел уже как материальную сторону, так и не материальную", - говорит она.

Ризатдинова признается, что все еще не отошла после расставания с бизнесменом Александром Онищенко, отцом ее сына Романа. Правда, танцы помогли ей залечить душевные раны.

Фото: Анна Ризатдинова и Александр Прохоров (instagram.com/anna_rizatdinova)

"Я готова влюбиться снова, потому что я такой человек – я выросла в любвеобильной семье, я единственный ребенок. Я не могу без любви, я задыхаюсь. И это не только любовь к мужчине. Это в первую очередь любовь к моему сыну. Он – мой мотиватор. Также любовь к своему делу. Я фанатела гимнастикой, а сейчас три месяца я жила танцами. И, конечно же, любовь к мужу, но я еще не отошла от предыдущих отношений. Все равно мне больно. Меня спасли танцы", - рассказала Анна.

Видео: YouTube/"Українська правда"

Ранее Анна Ризатдинова сделала признание о личной жизни после проекта Танцы со звездами 2019.