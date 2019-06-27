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"Мне очень нужно к врачу": Регина Тодоренко излила душу поклонникам (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.06.2019 - 14:27
"Мне очень нужно к врачу": Регина Тодоренко излила душу поклонникам (видео)
Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Тодоренко записала свою жалобу на видео

Регина Тодоренко совсем измучалась! Известная телеведущая решила пожаловаться поклонникам на трудности материнских будней. Тодоренко записала достаточно большой видео-обращение к многомиллионной армии поклонников.

В кадре видим Регину без косметики и прически. Выглядит она действительно очень утомленной.  

"Я устала", - с таких слов начинается речь Тодоренко. Соответствующее видео появилось также в twitter-блоге MyGlamWish

"У меня просто нет слов. Я так устала! И не то, что я ищу слова поддержки… Хотя нет, я ищу слова поддержки! Ребята, это трындец. Я больная, мне надо обратиться к врачу. Нельзя, не может женщина жить в таком графике. С маленьким ребенком", - жалуется Тодоренко.

"У меня просто ща глаза на лоб вылезут. Я не спала полгода. И при этом практически каждый днь снималась. Если посчитать, сколько съемочных дней было за эти полгода… 90, товарищи! 90 рабочих дней! Мой декрет длился 15 дней. Кто-то из вас скажет, ну типа ты больная, ты сама это выбрала. А я сама сейчас думаю  - я больная. Мне очень нужно к врачу, к психологу может быть. Капец!", - продолжает Регина. 

"Я наверное похожа на сумасшедшую сейчас, вы не пугайтесь. Все хрошо! Я очень рада, что есть так много работы. Я просто уже вообще ничего не соображаю. А у меня свадьба скоро. Я реально не готова. Я не шутила в своем посте, что у меня нет трусов. У меня реально нет трусов к платью, я просто не успела купить… Одуреть вообще можно", - смеется Тодоренко.

&quot;Мне очень нужно к врачу&quot;: Регина Тодоренко излила душу поклонникам (видео)

Регина Тодоренко (фото: instagram.com/reginatodorenko) 

"Я очень надеюсь, что все пройдет гладко и красиво. И я смогу отдохнуть. Просто я себя чуть-чуть загнала… Регина Путешественница чуточек устала", - подытожила Тодоренко.

Напомним, ранее Регина Тодоренко спела своему малышу "колыбельную" на украинском языке. Телеведущая сняла коротенькое видео, поделившись действительно очень трогательным моментом. Тодоренко нежно целует малыша и напевает ему хорошо знакомую многим мелодию. 

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Новости Украины Регина Тодоренкотелеведущая
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