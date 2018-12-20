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"Мне нужен автозагар": Ким Кардашьян показала бледное лицо без макияжа

Lite » Звезды 20.12.2018 - 10:26
"Мне нужен автозагар": Ким Кардашьян показала бледное лицо без макияжа
Фото: Ким Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

Американская суперзвезда пожаловалась поклонникам, что она слишком бледная

Одна из самых популярных сестер Кардашьян, американская звезда, мама троих детей и бизнес-вумен — Ким, опубликовала на своей страничке в микро-блоге Instagram селфи, на котором позирует в гардеробной в розовом миниатюрном купальнике.

Звезда продемонстрировала идеальное стройное тело, однако, не нанесла ни грамма косметики и совсем не улыбалась, поэтому ее лицо выглядело очень бледным и осунувшимся.

&quot;Мне нужен автозагар&quot;: Ким Кардашьян показала бледное лицо без макияжа

Фото: Ким Кардашьян в своей гардеробной комнате (instagram.com/kimkardashian)

"Мне нужен автозагар", - подписала под фото Кардашьян.

Поклонники отметили, что девушка очаровательна даже без макияжа и загара, поэтому беспокоиться не о чем. Однако, самый большой ажиотаж в комментариях вызвала не сама Ким, а ее гардеробная. Несколько полок с дорогими сумками и обувью взбудоражили воображение подписчиков.

&quot;Мне нужен автозагар&quot;: Ким Кардашьян показала бледное лицо без макияжа

&quot;Мне нужен автозагар&quot;: Ким Кардашьян показала бледное лицо без макияжа

Скриншот: Комментарии к публикации Ким Кардашьян (instagram.com/kimkardashian)

"Я бы подумала что она стоит в магазине в таком виде, но это только ее гардероб…", "Мне нужны эти сумки", "А мне нужна одна из этих сумочек, хотя бы одна!!!", "Ты - красотка, подари мне, пожалуйста сумку, пожалуйста, пожалуйста, и пожалуйста, пожалуйста, я поклонница из Африки", - написали подписчики в комментариях.

Кроме того, ранее мы писали о том, что звезда реалити-шоу и мама троих детей Ким Кардашьян очаровала поклонников совместной фотосессией со старшей дочерью Норт. Они позировали на камеру в красивых платьях.

Напомним, что Ким Кардашьян поделилась на своей страничке в соцсети подготовкой к съемкам семейной рождественской фотосессии клана Кардашьян. Она опубликовала пару кадров, предупредив своих фанатов о том, что готовит большой сюрприз. 

Читайте также о том, что Ким Кардашьян стала все чаще публиковать видеоотчеты со своих тренировок. Ее личный тренер показала с помощью каких упражнений тренирует звезду реалити-шоу, и на какие зоны делает акцент.

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