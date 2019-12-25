Мисс Украина 2019 заговорила об избраннике и поделилась секретами идеальной фигуры

Маргарита Паша (Фото: instagram.com/margoritapasha)

Маргарита Паша рассказала, как достичь гармонии и стать обладательницей стройных форм

Мисс Украина-2019 Маргарита Паша недавно вернулась из Лондона, где участвовала в конкурсе "Мисс Мира 2019", который состоялся 14 декабря. После поездки на международное состязание девушка изменила свое мнение о конкурсах красоты, но осталась верна себе и своим принципам. Маргарита с удовольствием делится с подписчиками в Instagram своими мыслями и эмоциями. Так, она решила ответить на вопросы поклонников и рассекретила свои ритуалы красоты, а также дала советы, как стать увереннее в себе и достичь внутренней гармонии.

Украинская красавица ведет здоровый образ жизни, занимается спортом и заботится о своем здоровье и внешнем виде. Своей стройной фигурой она обязана правильному сбалансированному питанию и образу жизни, поддержанию водного баланса, отсутствию вредных привычек и спорту. Также Маргарита призывает любить себя и свое тело.

Маргарита Паша (Фото: instagram.com/margoritapasha)

"Скромность украшает девушку (но во всему нужно соблюдать меру, даже в скромности). Если у вас есть комплексы, то от них нужно избавляться. Когда "зрелая женщина" знает, чего она хочет, она смело говорит об этом (заявляет). В ее поведении чувствуется уверенность и раскованность", - поделилась модель своими наблюдениями.

Маргарита Паша (Фото: instagram.com/margoritapasha)

Также Маргарита рассказала, как она восполняет энергию и достигает внутреннего баланса.

"Когда нахожусь наедине с собой, с природой (я по натуре интроверт), аффирмации, ранний подьем и медитация, музыка, дикая природа, незабываемые рассветы, закаты, океан", - перечислила она источники гармонии и вдохновения.

Маргарита Паша (Фото: instagram.com/margoritapasha)

Также модель поделилась портретом своего идеального мужчины. "Честный, целеустремленный, благородный, заботливый, внимательный", - назвала она основные качества потенциального жениха.

Маргарита Паша (Фото: instagram.com/margoritapasha)

Напомним, что Маргарита Паша намекнула на нечестное судейство на конкурсе "Мисс Мира 2019".