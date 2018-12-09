"Мисс Мира": Дорофеева похвасталась look-ом в пастельных тонах

Артистка удачно сочетает вещи украинских дизайнеров
Известная украинская артистка, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева продемонстрировала стильный look в светлых тонах. Певица надела блузку украинского дизайнера Марины Сандугей-Шишкиной и брюки от Кати Сильченко. Исполнительница поделилась стильным снимком в своем аккаунте в Instagram.
Для снимка артистка надела розовую блузку и нежно-голубые брюки oversize.
Фото: (instagram.com/nadyadorofeeva)
Сторис (instagram.com/nadyadorofeeva)
Фанаты пишут, что образ очень идет артистке.
"Офигенно", "Мисс Мира", "Крутой наряд, ты лучшая!!!", "Мои глаза кайфуют", "Ууу, такая милаха", "Просто hot", "Красавица", — пишут поклонники.
Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/nadyadorofeeva
Напомним, что Дорофеева показала, как снимали фильм с ее участием
Ранее Дорофеева в коротком платье произвела фурор на красной дорожке "М1 Music Awards 2018".
Видео: (video.rbc.ua)