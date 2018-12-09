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"Мисс Мира": Дорофеева похвасталась look-ом в пастельных тонах

Lite » Звезды 09.12.2018 - 15:36
"Мисс Мира": Дорофеева похвасталась look-ом в пастельных тонах
Фото: (instagram.com/nadyadorofeeva)

Артистка удачно сочетает вещи украинских дизайнеров

Известная украинская артистка, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева продемонстрировала стильный look в светлых тонах. Певица надела блузку украинского дизайнера Марины Сандугей-Шишкиной и брюки от Кати Сильченко. Исполнительница поделилась стильным снимком в своем аккаунте в Instagram.

Для снимка артистка надела розовую блузку и нежно-голубые брюки oversize.

&quot;Мисс Мира&quot;: Дорофеева похвасталась look-ом в пастельных тонах

Фото: (instagram.com/nadyadorofeeva)

&quot;Мисс Мира&quot;: Дорофеева похвасталась look-ом в пастельных тонах

Сторис (instagram.com/nadyadorofeeva)

Фанаты пишут, что образ очень идет артистке.

"Офигенно", "Мисс Мира", "Крутой наряд, ты лучшая!!!", "Мои глаза кайфуют", "Ууу, такая милаха", "Просто hot", "Красавица", — пишут поклонники.

&quot;Мисс Мира&quot;: Дорофеева похвасталась look-ом в пастельных тонах

&quot;Мисс Мира&quot;: Дорофеева похвасталась look-ом в пастельных тонах

&quot;Мисс Мира&quot;: Дорофеева похвасталась look-ом в пастельных тонах

Скриншоты комментариев поста аккаунта instagram.com/nadyadorofeeva

Напомним, что Дорофеева показала, как снимали фильм с ее участием

Ранее Дорофеева в коротком платье произвела фурор на красной дорожке "М1 Music Awards 2018".

Видео: (video.rbc.ua)

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