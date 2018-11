Мишель Обама рассказала о выкидыше и детях из пробирки

Бывшая первая леди поделилась личным

Экс первая леди США Мишель Обама поделилась очень личным опытом о детях. Она рассказала, что у нее случился выкидыш, это был их первый ребенок с Бараком Обамой. Также американка рассказала, что дети - Малия и Саша появились из пробирки, то есть зачаты с помощью ЭКО. Об этом Мишель поведала в программе "Доброе утро, Америка".

"Я ощущала, будто это я не справилась, потому что не знала, насколько распространены выкидыши, потому что мы не говорим об этом. Мы варимся в нашей собственной боли, считаем, что мы какие-то бракованные", - сказала Мишель.

Фото: Барак и Мишель Обама (tvc.ru)

Обама считает, что женщина не должна стыдиться того, что не может сама родить ребенка.

"Я осознала это, когда мне было 34 и 35 лет. Нам пришлось делать ЭКО", - добавила Обама.

