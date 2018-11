Мішель Обама розповіла про викидень і дітях з пробірки

Колишня перша леді поділилася особистим

Екс-перша леді США Мішель Обама поділилася особистим досвідом про дітей. Вона розповіла, що у неї стався викидень, це була їх перша дитина з Бараком Обамою. Американка розповіла, що діти - Малія і Саша з'явилися з пробірки, тобто зачаті за допомогою ЕКЗ. Про це Мішель розповіла в програмі "Доброго ранку, Америка".

"Я відчувала, ніби це я не впоралася, бо не знала, наскільки поширені викидні, тому що ми не говоримо про це. Ми варимося у нашому власному болю, вважаємо, що ми якісь браковані", - сказала Мішель.

Обама вважає, що жінка не повинна соромитися того, що не може сама народити дитину.

"Я зрозуміла це, коли мені було 34 і 35 років. Нам довелося робити ЕКО", - додала Обама.

EXCLUSIVE: @MichelleObama to @RobinRoberts on suffering a miscarriage 20 years ago: "I felt lost and alone." More coming up on @GMA and then watch the @ABC special covering her journey to motherhood and more from her мемуарах, "Becoming," Sunday night 9/8c. https://t.co/LivWLBgeRA pic.twitter.com/gzIe8LTYC2