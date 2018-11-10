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Мішель Обама розповіла про викидень і дітях з пробірки

Lite » Зірки 10.11.2018 - 17:45
Фото: Мішель Обама (Photo by Kevin Winter)
Фото: Мішель Обама (Photo by Kevin Winter)

Колишня перша леді поділилася особистим

Екс-перша леді США Мішель Обама поділилася особистим досвідом про дітей. Вона розповіла, що у неї стався викидень, це була їх перша дитина з Бараком Обамою. Американка розповіла, що діти - Малія і Саша з'явилися з пробірки, тобто зачаті за допомогою ЕКЗ. Про це Мішель розповіла в програмі "Доброго ранку, Америка".

"Я відчувала, ніби це я не впоралася, бо не знала, наскільки поширені викидні, тому що ми не говоримо про це. Ми варимося у нашому власному болю, вважаємо, що ми якісь браковані", - сказала Мішель.

Обама вважає, що жінка не повинна соромитися того, що не може сама народити дитину.

"Я зрозуміла це, коли мені було 34 і 35 років. Нам довелося робити ЕКО", - додала Обама.

 

Відзначимо, що зараз Мішель Обамі 54 роки, вона стала першою першої леді США афроамериканського походження. Вона пропагує здоровий спосіб життя і намагається прищепити це американським дітям.

До речі, у екс-першої леді Мішель Обами з'явилася нова професія.

Як раніше писав Styler, батьки Меланії Трамп стали громадянами США.

Новини України Барак Обама
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