В мини-платье и без макияжа: дива Монро поделилась красочными фото у океана

Эпатажная артистка отправилась на отдых в Португалию
Травести-дива Монро не раз признавалась в своей любви к путешествиях и особенно к океану. Артистка обычно с удовольствием делится с подписчиками снимками из своих поездок, а также впечатлениями о них. Сейчас она отправилась к любимым океанским волнам - в Португалию.
На своей странице в Instagram Монро поделилась красочными отпускными фото. На них она запечатлена на берегу океана, при этом без привычного яркого макияжа. Дива в розовом мини-платье с леопардовым принтом, кепке и солнцезащитных очках позировала в эффектной позе на пляже.
Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)
На еще одном кадре она сидит на берегу спиной к камере, любуясь на бушующие волны. По словам звезды, вода слишком холодная для купания.
Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)
"Я говорила уже, что единожды познав океан, любой другой водоем кажется лужей. Ваш любимый хищный принт, истеричный колор, втянула жиры, мышци напрягла, страйке поуз и губки уточкой. Доброе утро, вселенная! Упс, уже обед. #неугомоннаяМонро #ноумейкап А водица то ледяная", - поделилась Монро.
Многие подписчики признались, что тоже любят океан, а также восхитились длинными ногами знаменитости.
Скриншот комментариев (instagram.com/monritta)
Напомним, травести-дива Монро впечатлила своей "магической трансформацией", показав фото "до и после".
Ранее травести-дива Монро в смелом образе оголилась на камеру. Она позровала в пикантном наряде и с синими губами.
К слову, дива Монро раззадорила сеть смелой фотосессией в белье.