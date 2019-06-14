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В мини-платье и без макияжа: дива Монро поделилась красочными фото у океана

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.06.2019 - 12:34
В мини-платье и без макияжа: дива Монро поделилась красочными фото у океана
Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

Эпатажная артистка отправилась на отдых в Португалию

Травести-дива Монро не раз признавалась в своей любви к путешествиях и особенно к океану. Артистка обычно с удовольствием делится с подписчиками снимками из своих поездок, а также впечатлениями о них. Сейчас она отправилась к любимым океанским волнам - в Португалию.

На своей странице в Instagram Монро поделилась красочными отпускными фото. На них она запечатлена на берегу океана, при этом без привычного яркого макияжа. Дива в розовом мини-платье с леопардовым принтом, кепке и солнцезащитных очках позировала в эффектной позе на пляже. 

В мини-платье и без макияжа: дива Монро поделилась красочными фото у океана

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

На еще одном кадре она сидит на берегу спиной к камере, любуясь на бушующие волны. По словам звезды, вода слишком холодная для купания.

В мини-платье и без макияжа: дива Монро поделилась красочными фото у океана

Фото: травести-дива Монро (instagram.com/monritta)

"Я говорила уже, что единожды познав океан, любой другой водоем кажется лужей. Ваш любимый хищный принт, истеричный колор, втянула жиры, мышци напрягла, страйке поуз и губки уточкой. Доброе утро, вселенная! Упс, уже обед. #неугомоннаяМонро #ноумейкап А водица то ледяная", - поделилась Монро.

Многие подписчики признались, что тоже любят океан, а также восхитились длинными ногами знаменитости.

  • Эх, моя мечта - океан, он снится мне
  • Ноооги, очень красивые. Я Португалию очень люблю, океан меньше. Хотя он громадный, но холодный .Мине лучше теплое море .
  • Фото просто обалденное 
  • Тільки поїхали з Лісабону на я Азорські:) але завтра цілий день знову в лісабоні)
  • Океан бывает разный, иногда он грязный и бушующий, а иногда теплый и ласковый
  • Ах какие ножки
  • Спортивное, мускулистое бедро )))

В мини-платье и без макияжа: дива Монро поделилась красочными фото у океана

В мини-платье и без макияжа: дива Монро поделилась красочными фото у океана

В мини-платье и без макияжа: дива Монро поделилась красочными фото у океана

Скриншот комментариев (instagram.com/monritta)

Напомним, травести-дива Монро впечатлила своей "магической трансформацией", показав фото "до и после".

Ранее травести-дива Монро в смелом образе оголилась на камеру. Она позровала в пикантном наряде и с синими губами.

К слову, дива Монро раззадорила сеть смелой фотосессией в белье.

До и после: дива Монро впечатлила своей "магической трансформацией" С голубыми губами: травести-дива Монро в смелом образе оголилась на камеру
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