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Мини-Лиля: Ребрик с младшей дочкой красуются в похожих нарядах

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.07.2019 - 12:56
Мини-Лиля: Ребрик с младшей дочкой красуются в похожих нарядах
Фото: Лилия Ребрик с дочерьми (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая вместе с мужем и дочерьми отдыхает на море

Известная ведущая и актриса Лилия Ребрик продолжает наслаждаться долгожданным семейным отдыхом - вместе с мужем Андреем Диким и двумя их дочерьми она отдыхает на море в Турции. Артистка регулярно радует подписчиков своего Instagram веселыми и красочными фото и видео, показывая, как они проводят время.

Так, Лилия очаровала фанов невероятно милым снимком с младшей дочуркой, годовалой Полиной. Мама и дочка примерили похожие наряды и расположились на зеленой лужайке. Ребрик отдала предпочтение черно-белому сарафану миди в клетку, а малышку нарядила в похожее детское платьице той же расцветки, а также красную кепочку.

Мини-Лиля: Ребрик с младшей дочкой красуются в похожих нарядах

Фото: Лилия Ребрик с дочкой Полиной (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая сидит на траве и с улыбкой протягивает девочке банан. В своих сторис она выложила еще фото, на котором есть также ее старшая дочь Диана.

Мини-Лиля: Ребрик с младшей дочкой красуются в похожих нарядах

Фото: Лилия Ребрик с дочерьми (instagram.com/liliia.rebrik)

"А як Ваш вечір проходить?" - поинтересовалась Ребрик у подписчиков.

Те тут же принялись отвечать, заодно умиляясь трогательному фото и отмечая, что Полина - просто-таки мини-Лиля.

  • Чудесный ребёнок у чудесной мамы
  • Вы такие няшные
  • Мини-Лиля
  • Вы такие классные
  • Які красуньки.
  • Гарного настрою та відпочинку 
  • Какие же вы хорошие
  • Яке гарне фото,сонячно та тепленько. А в нас в Умані, гуляли з дітками в кофтах та шапках
 

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Кстати, ранее Лилия показала, на что пошла ради старшей дочки - вместе с девочкой звездная мама полетала на парашюте, прикрепленном к лодке.

Мини-Лиля: Ребрик с младшей дочкой красуются в похожих нарядахФото: Лилия Ребрик с дочкой Дианой (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик поделилась счастьем на трогательных семейных фото с отдыха в Турции.

Ранее Лилия Ребрик показала фото родителей из семейного архива и поздравила их с годовщиной свадьбы.

 

"Фотограф бомбезный и модель красавица": Лилия Ребрик восхитила новым талантом дочери "Берегите друг друга": Лилия Ребрик поделилась счастьем на трогательных семейных фото
Новости Украины Лилия Ребрикнаряддочь
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