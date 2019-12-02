Милые и влюбленные: Ольга Фреймут очаровала редким совместным выходом с мужем

Ольга Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Ольга показала стильный образ на каждый день

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут нечасто балует многотысячную армию поклонников обновлениями в сети. Особенно редко “экс-ревизор” показывает детали своей личной жизни. Не удивительно, что каждый новый пост с мужем или детьми вызывает восторг у поклонников Ольги. Недавно на своей страничке в сети instagram Фреймут показала по-домашнему милое фото с супругом (Владимир Локотко). Кстати, пара официально расписалась только после рождения третьего ребенка (дочка Евдокия, родилась 28 июня 2017 года), и Ольга взяла фамилию мужа - Локотко.

Ольга опубликовала фото с мужем, однако не уточнила, когда именно и где был сделан кадр. На снимке влюбленная пара позирует в повседневных кэжуал-образах. К примеру, Фреймут демонстрирует стильный образ на каждый день - зеленый свитер крупной вязки, простые джинсы и кожаные ботинки на шнуровке и устойчивом каблуке.

Ольга Фреймут и Владимир Локотко (фото: instagram.com/freimutolia)

Кстати, подписчики Ольги подчеркнули, что их любимица очень стройная.

“Лапочки. Оля стройняшка”

“Неймовірна пара закоханих”

“Вы очень красивая пара, Ольга Михайловна!”

“Длинноногая красотка”

“Чудові, милі, справжні!...Милуюсь”

“Очень нравитесь, как человек!) А еще ваш стиль! А вообще Ольги - все Княгини!)”

“Такі милі і закохані... Оля... Я рада за вас”

“Такі прекрасні обоє!!! Ідеальна пара!”

“Оля худюся такая!!!”

Скриншот комментариев: instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут и Владимир Локотко (фото: instagram.com/freimutolia)

Отметим, что на данный момент Фреймут снимается в новом проекте - “Роман с Ольгой” на телеканале “Интер”. Соведущим Ольги является Роман Кадемин.

"Роман с Ольгой" - ток-шоу об отношениях мужчин и женщин. Герои ток-шоу - люди, которые живут рядом с нами и которые решились рассказать о своей проблеме. Например, как живется паре с разницей в возрасте более 30 лет? К каким проблемам в семье приводит маниакальное желание супруги похудеть? Чем может быть опасно знакомство в Интернете? Какие подводные камни брака с иностранцем? Или как отреагирует мужчина, если жена сообщит ему, что устроилась на работу... суррогатной мамой?

Напомним, ранее нежная Ольга Фреймут умилила домашним фотосетом с мужем. Некоторые кадры сделал сын телеведущей.