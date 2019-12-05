Милашки-эльфы: Лилия Ребрик с дочками очаровала новогодней фотосессией

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик уже предлагает загадывать новогодние желания

С наступлением декабря в воздухе витает “дух праздника”, многие всерьез задумываются о конкретных планах на новый год и Рождество. Конечно же, украинские звезды - не исключением. Селебритис уже активно снимаются в новогодних концертах, ТВ-шоу и фотосессиях. А также с удовольствием показывают поклонникам бэкстейдж фото и видео с этих подготовок. К примеру, Лилия Ребрик для одной их таких праздничных программ перевоплотилась в помощника Санты - эльфа.

Отметим, что Ребрик является телеведущей канала “Украина”. Вместе с другими ведущими Лилия примерила яркий сказочный образ. На своей страничке в сети instagram Ребрик опубликовала целый фотоальбом, демонстрируя новый необычный образ, а также позируя в праздничной обстановке.

Кстати, в новогодней фотосессии со своей звездной мамой также снялись ее дочки - 8-летняя Диана и годовалая Полина.

Лилия Ребрик с дочками Дианой и Полиной (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

“Ну що, час подумати над бажаннями і замовити подарунки. Що б хотіли отримати на Новий рік?#ельф #майстринясріблення #фабрикамрій Діти в захваті) Скоро в “Ранок з Україною” побачите нас в ролі Ельфів”, - подписала фотографии Лилия Ребрик.

Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Поклонники Ребри пришли в восторг от ее новой фотосессии и также поспешили оставить комментарии:

“Нет слов, чтобы сказать, какая Вы потрясающая. Нет смайликов, чтобы показать Вам свою симпатию. Смотрю каждое утро Ранок з Украиною, без Вас нет такого заряда энергии на весь день. Спасибки)”

“Супер, дуже гарні”

“Вы классная. А на НГ хочу рюкзак и большой толстенький блокнот”

“Круто. Вы молодцы. Все стараетесь для зрителей. Вы классные”

“Класс!!!)) Уже прям настроение новогоднее...))”

“Какие красивые гномики”

“Доченьки у Вас красунечки”

“Лілічка, ви як новорічний позитивчик, весела, яскрава, неймовірна! Супер!”

Скриншот комментариев: instagram.com/liliia.rebrik

Напомним, ранее Ребрик в эффектном комбинезоне села на шпагат в прямом эфире! Украинская телеведущая не забывает о своем спортивном прошлом.