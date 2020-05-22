Что за милашка! Виктория Бекхэм восхитила красотой подросшей дочери

Виктория Бекхэм и Харпер Севен (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Девочка покорила сеть

Виктория Бекхэм показала новые фото 8-летней дочери Харпер Севен. Девочка позирует на качелях, на фоне зеленой лужайки. Одета она по-летнему: в футболке я ярким радужным принтом и рваных джинсах. Малышка широко улыбается и выглядит счастливой и беззаботной. «Харпер показывает свою признательность за наши #nhsheroes в ее любимой футболке #nhsrainbow. Мы благодарны в этот четверг, как всегда», – написала знаменитая мама.

Харпер Севен обожает фотографироваться (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Фанаты Виктории и ее семейства просто засыпали звезду приятными комментариями. Они принялись умиляться, как заметно выросла девочка. А также восхищаться, какой хорошенькой она стала.

Симпатичная

Ты выглядишь, как спелый персик

Малышка

Бог благословил вашу семью

Она так выросла

Прекрасная

Что за красивая девочка!

Красотка

Такая красивая

Восхитительная девочка. Я люблю ее и люблю вашу прекрасную семью

Такая милашка

Папина и мамина красавица

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/victoriabeckham)

Напомним, Харпер Севен – младший ребенок Виктории и Дэвида и настоящая любимица семьи. Как звездные родители, так и старшие братья просто обожают малышку, стараясь ее опекать и баловать. На прошлый день рождения девочки Дэвид опубликовал трогательный пост, в котором в шутку попросил Харпер не расти так быстро.

Харпер за чтением (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Девочка отличается веселым нравом и доброжелательностью. Она радует семью своими успехами в школе и старается даже на карантине уделять занятиям много времени. К слову, недавно Виктория умилила сеть кадром, где Харпер во время домашних занятий одета в школьную форму. По мнению фолловеров, это говорит о прилежности малышки, которая могла бы надеть дома вещи и комфортнее. Одно из главных хобби Харпер Севен – чтение. Виктория часто публикует фото девочки с книжкой в руках. Также девочка обожает посещать мамины показы и часто проводит время в студиях, где проходят съемки Бекхэм.

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Автор: Мила Иванова