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Что за милашка! Виктория Бекхэм восхитила красотой подросшей дочери

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.05.2020 - 19:31
Что за милашка! Виктория Бекхэм восхитила красотой подросшей дочери
Виктория Бекхэм и Харпер Севен (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Девочка покорила сеть

Виктория Бекхэм показала новые фото 8-летней дочери Харпер Севен. Девочка позирует на качелях, на фоне зеленой лужайки. Одета она по-летнему: в футболке я ярким радужным принтом и рваных джинсах. Малышка широко улыбается и выглядит счастливой и беззаботной. «Харпер показывает свою признательность за наши #nhsheroes в ее любимой футболке #nhsrainbow. Мы благодарны в этот четверг, как всегда», – написала знаменитая мама.

Что за милашка! Виктория Бекхэм восхитила красотой подросшей дочери

Что за милашка! Виктория Бекхэм восхитила красотой подросшей дочериХарпер Севен обожает фотографироваться (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Фанаты Виктории и ее семейства просто засыпали звезду приятными комментариями. Они принялись умиляться, как заметно выросла девочка. А также восхищаться, какой хорошенькой она стала.

  • Симпатичная
  • Ты выглядишь, как спелый персик
  • Малышка
  • Бог благословил вашу семью
  • Она так выросла
  • Прекрасная
  • Что за красивая девочка!
  • Красотка
  • Такая красивая
  • Восхитительная девочка. Я люблю ее и люблю вашу прекрасную семью
  • Такая милашка
  • Папина и мамина красавица

Что за милашка! Виктория Бекхэм восхитила красотой подросшей дочери

Что за милашка! Виктория Бекхэм восхитила красотой подросшей дочери

Что за милашка! Виктория Бекхэм восхитила красотой подросшей дочери

Что за милашка! Виктория Бекхэм восхитила красотой подросшей дочериЧто за милашка! Виктория Бекхэм восхитила красотой подросшей дочери

Что за милашка! Виктория Бекхэм восхитила красотой подросшей дочери

Что за милашка! Виктория Бекхэм восхитила красотой подросшей дочери

Что за милашка! Виктория Бекхэм восхитила красотой подросшей дочери

Комментарии к посту (фото: принтскрин instagram.com/victoriabeckham)

Напомним, Харпер Севен – младший ребенок Виктории и Дэвида и настоящая любимица семьи. Как звездные родители, так и старшие братья просто обожают малышку, стараясь ее опекать и баловать. На прошлый день рождения девочки Дэвид опубликовал трогательный пост, в котором в шутку попросил Харпер не расти так быстро.

Что за милашка! Виктория Бекхэм восхитила красотой подросшей дочериХарпер за чтением (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Девочка отличается веселым нравом и доброжелательностью. Она радует семью своими успехами в школе и старается даже на карантине уделять занятиям много времени. К слову, недавно Виктория умилила сеть кадром, где Харпер во время домашних занятий одета в школьную форму. По мнению фолловеров, это говорит о прилежности малышки, которая могла бы надеть дома вещи и комфортнее. Одно из главных хобби Харпер Севен – чтение. Виктория часто публикует фото девочки с книжкой в руках. Также девочка обожает посещать мамины показы и часто проводит время в студиях, где проходят съемки Бекхэм.

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Автор: Мила Иванова

Теги Новости Украины Виктория БекхэмДэвид Бекхэм
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