Мила Кунис напугала поклонников сильной худобой и изможденным видом

Мила Кунис (фото: instagram.com/millakunisreal)

Мила и Эштон посетили премьеру фильма "Четыре хороших дня"

36-летняя актриса Мила Кунис впервые за долгое время появилась на публике с мужем - 41-летним актером Эштоном Катчером. При этом выход в свет не на шутку напугал поклонников Милы. В последнее время они с беспокойством следят за новостями о своей любимице. Актриса заметно резко похудела, она практически не появляется на светских мероприятиях и не снимается в новых проектах. Сам факт того, что Кунис стала хоть где-то появляться уже вызвал “волну надежды” среди ее поклонников.

Так, Мила Кунис и Эштон Катчер посетили на днях премьеру фильма “Четыре хороших дня”. По сюжету киноленты, молодая женщина Молли, лечащаяся от наркомании, в период обострения кризиса воссоединяется со своей пожилой матерью Дэб. Преодолевая прошлые семейные разногласия и обиды, Дэб снова пытается спасти дочь от зависимости. Премьера прошла в рамках кинофестиваля Sundance.

При этом для посещения кинофеста Мила и Эштон оделись совершенно обычно - в повседневной одежде. Катчер выбрала простую белую футболку, завернувшись шарфом. Мила позировала перед камерами в черной водолазке и темных джинсах, сочетая образ с кожаными ботинками.

Мила Кунис на премьере фильма "Четыре хороших дня" (скриншот: instagram.com/celebridadefanpagehki)

Скриншот: instagram.com/bedbugcutie

Скриншот: instagram.com/mila.kunis.spain

Душевно пообщавшись с прессой и сделав парочку кадров на память, звездная пара заняла свои места в зале. При этом журналисты отметили, что актеры все время держались за руки. Так что вряд ли у них есть какие-то проблемы в отношениях. И все же Катчер по какой-то причине отказался фотографироваться вместе с супругой.

Мила Кунис и Эштон Катчер (скриншот: instagram.com/bedbugcutie)

Отметим, что в последнее время в зарубежных СМИ гадают, что же случилось с Кунис. Недавно известная брюнетка попала в объективы папарацци во время прогулки по Беверли-Хиллз. В глаза сразу же бросается сильная худоба и даже изможденность актрисы. Мила тогда надела светлую куртку-косуху и черные скинни из денима, завершив образ сапогами на устойчивом каблуке и вместительным рюкзаком.

Эштон Катчер с детьми (скриншот: instagram.com/bedbugcutie)

Напомним, что в конце прошлого года брак Милы и Эштона были на грани разрыва. А все из-за скандальных мемуаров его бывшей супруги, 57-летней Деми Мур. Актриса выпустила мемуары, в которых была более, чем откровенна. Голливудская кинодива написала в книге и о своем бывшем супруге. Как утверждает Мур, Катчер принуждал ее к сексу втроем. А также морально издевался над ней, когда у Мур начались проблемы с алкоголем. Сам Эштон никак не комментировал откровения экс-возлюбленной. Однако позже в СМИ появилась информация, что мемуары Деми Мур серьезно пошатнули отношения актера с его нынешней женой Милой Кунис. Напомним, что Мила и Эштон вместе с 2012 года. В 2014 году у них родилась дочь Уайетт Изабель Катчер. А в 2016-м - сын Димитрий Портвуд Катчер.

Похоже, что после недавнего скандала, спровоцированного откровениями Деми Мур, в отношениях Кунис и Катчера наконец-то воцарилась прежняя гармония.

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