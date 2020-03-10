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В микротопе и цепях: Настя Каменских завела сеть дерзким образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.03.2020 - 11:52
В микротопе и цепях: Настя Каменских завела сеть дерзким образом
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица показала очередной смелый модный эксперемент

Настя Каменских обожает эксперименты с образами и одеждой. Певица – заядлый шопоголик, поэтому в ее гардеробе есть множество луков на все случаи жизни. Для сцены, фотосетов и клипов артистка выбирает эффектные и откровенные аутфиты, которые провоцируют публику на бурное обсуждение и позволяют рассмотреть в деталях достоинства фигуры Насти. На свежих фото она показала экстравагантный образ, в котором сочетаются кожа, цепи и даже спортивные штаны.

Черный короткий топ, спортивные штаны с высокой посадкой на резинке и центральный элемент образа, оригинальная куртка-бомбер с цепями, шнуровкой на открытой спине и кожаными вставками сделали образ звезды определенно горячим и эксцентричным. Но Насте такие провокационные эксперименты в удовльствие, ведь поклонники тут же ринулись обсуждать лук своей любимицы.

Настя сделала естественный макияж с эффектом кожи без мейкапа, а также выделила выразительные глаза и густо накрасила ресницы.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

В подписи артистка призналась, что буквально одержима модой. "Addicted to fashion. Напишите, какая фотка вам нравится больше: 1, 2 или 3?" - оставила она выбор фанам. Конечно, задача перед поклонниками встала не из легких.

  • Ты просто прекрасна
  • Красотка
  • Когда нравится человек, то не выбрать. Для меня все лучшие
  • Симпатичная розбышака
  • В последнее время ты расцвела, Настюха. Рад за тебя
  • Превосходная
  • Очень красивая

Скриншот комментариев

Ранее Потап похвастался красавицей-женой Настей Каменских на проекте Голос страны 10.

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