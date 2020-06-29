В микротопе и боди: внучка Ротару вызвала фурор ярким фотосетом на природе

Соня Евдокименко показала поклонникам свои новые яркие фото
19-летняя внучка Софии Ротару Соня Евдокименко недавно погуляла на свадьбе родственницы, певицы Sonya Kay в Киеве. Теперь молодая девушка показала яркие фотографии из нового фотосета на природе.
Соня разместила новые снимки на своей странице в Instagram. На одном фото она стоит вместе с конем. При этом на ней надет белый комбинезон и черный микротоп.
Соня Евдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
На другой фотографии Соня в черном боди позирует в поле на природе.
Соня Евдокименко (фото: instagram.com/iamsofiaeve)
Кроме того, девушка опубликовала видео со своего фотосета.
Соня Евдокименко (видео: instagram.com/iamsofiaeve)
Пользователи сети прокомментировали ее фото и видео.
Скриншоты с Instagram
Напомним, Соня Евдокименко продемонстрировала идеальный стальной пресс, позируя в самом сердце столицы – на Андреевском спуске. Для своей прогулки она надела белоснежный спортивный костюм и классический бомбер серого цвета с черными рукавами и крупным принтом. Она подняла свитшот и обнажила на камеру идеально плоский животик и точеную талию.
Ранее внучка Ротару поделилась личной антистресс-программой на карантине. Девушка коротала карантинные будни в квартире на Манхеттене.
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Автор: Styler