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Михаил Заливако и победительница "Холостяка" отправились на отдых: романтические фото пары

Новина українською →
Бодрум, Турция, Среда 09 июня 2021 12:31
Михаил Заливако и победительница "Холостяка" отправились на отдых: романтические фото пары Михаил Заливако и Анна Богдан (фото: instagram.com/kanyeeebear)
Автор: Lite

11-й "Холостяк" Михаил Заливако и Анна Богдан смогли построить отношения на проекте и остались вместе после его окончания. Пара уже съехалась и живет вместе в Киеве, а сейчас отправилась на совместный отдых. Для этого они выбрали роскошный отель в турецком Бодруме.

Романтическими фото счастливые влюбленные поделились на своих страничках в Instagram.

Михаил и Анна наслаждаются обществом друг друга, они катаются на яхте и прекрасно проводят время на курорте. Пара также повеселилась на вечеринке, где были и другие украинские знаменитости.

Богдан показала нежное фото с любимым, сделанное на цветущей аллее, а заодно и их наряды на вечер. На снимке девушка обнимает избранника за шею и нежно целует его в щеку.

Михаил Заливако и победительница &quot;Холостяка&quot; отправились на отдых: романтические фото пары

"Холостяк 11" Михаил Заливако и его избранница Анна Богдан умилили романтикой на отдыхе (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Она выбрала эффектный наряд - короткое черное платье-кимоно с цветочным рисунком, дополнив образ босоножками на высоком каблуке. Свои кудрявые волосы победительница "Холостяка" оставила распущенными, а в макияже сделала акцент на глазах.

"А что еще нужно для счастья? Прекрасное место. Теплое море. Волшебное платье. И ты рядом", - трогательно подписала снимок Анна.

Михаил Заливако также поделился совместным фото со своей избранницей, признавшись, что у него нет времени думать о грустном, когда он с ней.

Михаил Заливако и победительница &quot;Холостяка&quot; отправились на отдых: романтические фото пары

"Если вечно думать о грустных вещах, то никто на свете не будет иметь права смеяться. Благодаря тебе, у меня лыба до ушей нон-стоп. И не думал, что на отдыхе может быть так весело и легко", - признался бизнесмен.

Влюбленные также выложили несколько фото в сториз - на одном из них они запечатлены вместе с Катей Осадчей и Юрием Горбуновым, которые отдыхают в том же отеле.

Михаил Заливако и победительница &quot;Холостяка&quot; отправились на отдых: романтические фото парыМихаил Заливако и победительница &quot;Холостяка&quot; отправились на отдых: романтические фото парыМихаил Заливако и победительница &quot;Холостяка&quot; отправились на отдых: романтические фото пары

Михаил Заливако и Анна Богдан показали свой отдых в Турции (фото: instagram.com/kanyeeebear)

К слову, там же остановились и Анна Тринчер, Иван Нави, Даша Астафьева и Соня Плакидюк.

Поклонники порадовались за Анну и Михаила и принялись комментировать их фото.

  • Вы классная пара, я очень рада, что вы вместе, пусть ваша жизнь будет наполнена любовью и яркими моментами
  • Красивые какие
  • Шикарные
  • Очень красивая пара
  • Вы великолепная
  • Ви шалена пара
  • Я вболівала за тебе з першої серії, і така рода що ви разом. Щастя вам
  • Вы как с обложки журнала
  • Вы так дополняете друг друга
  • Очень красивые и счастливые
  • Неперевершені
  • Очень классные, позитивные, красивые
  • Хорощий вибір, підходите один одному
  • Какие же шикарные ножки у Ани

Напомним, ранее "Холостяк" Михаил Заливако взбудоражил сеть постельным фото с Анной Богдан. Снимок вызвал неоднозначную реакцию у поклонников.

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