Михаил Заливако и победительница "Холостяка" отправились на отдых: романтические фото пары

11-й "Холостяк" Михаил Заливако и Анна Богдан смогли построить отношения на проекте и остались вместе после его окончания. Пара уже съехалась и живет вместе в Киеве, а сейчас отправилась на совместный отдых. Для этого они выбрали роскошный отель в турецком Бодруме.

Романтическими фото счастливые влюбленные поделились на своих страничках в Instagram .

Михаил и Анна наслаждаются обществом друг друга, они катаются на яхте и прекрасно проводят время на курорте. Пара также повеселилась на вечеринке, где были и другие украинские знаменитости.

Богдан показала нежное фото с любимым, сделанное на цветущей аллее, а заодно и их наряды на вечер. На снимке девушка обнимает избранника за шею и нежно целует его в щеку.

"Холостяк 11" Михаил Заливако и его избранница Анна Богдан умилили романтикой на отдыхе (фото: instagram.com/hannastorozhuk)

Она выбрала эффектный наряд - короткое черное платье-кимоно с цветочным рисунком, дополнив образ босоножками на высоком каблуке. Свои кудрявые волосы победительница "Холостяка" оставила распущенными, а в макияже сделала акцент на глазах.

"А что еще нужно для счастья? Прекрасное место. Теплое море. Волшебное платье. И ты рядом", - трогательно подписала снимок Анна.

Михаил Заливако также поделился совместным фото со своей избранницей, признавшись, что у него нет времени думать о грустном, когда он с ней.

"Если вечно думать о грустных вещах, то никто на свете не будет иметь права смеяться. Благодаря тебе, у меня лыба до ушей нон-стоп. И не думал, что на отдыхе может быть так весело и легко", - признался бизнесмен.

Влюбленные также выложили несколько фото в сториз - на одном из них они запечатлены вместе с Катей Осадчей и Юрием Горбуновым, которые отдыхают в том же отеле.

Михаил Заливако и Анна Богдан показали свой отдых в Турции (фото: instagram.com/kanyeeebear)

К слову, там же остановились и Анна Тринчер, Иван Нави, Даша Астафьева и Соня Плакидюк.

Поклонники порадовались за Анну и Михаила и принялись комментировать их фото.