Michelle Andrade поделилась красочными снимками из Испании

Фото: Мишель Андраде (instagram.com/mishvirmish)

Артистка осталась поражена красотой и масштабами архитектуры Барселоны

Украинская певица боливийского происхождения и участница Танцев со звездами 2018 Michelle Andrade, как и многие другие знаменитости, отправилась на отдых. Однако в отличие от большинства, она выбрала не экзотические пляжи, а Европу - артистка проводит праздничные каникулы в Испании. На своей странице в Instagram исполнительница поделилась яркими снимками с отдыха.

Судя по фото, большую часть времени Мишель провела в Барселоне. Певица осталась в восторге от этого города и призвала своих поклонников как можно больше путешествовать.

"Первый раз когда я повернула голову в сторону Sagrada familia!! У меня тело покрылось мурашками от восторга и от масштаба. фотографии и видео, абсолютно не предают нечего с того, что я увидела своими глазами. Путешествуйте!!! Живите! Наслаждайтесь!" - написала Андраде под фото на фоне знаменитого собора Саграда Фамилия.

Фото: Мишель Андраде (instagram.com/mishvirmish)

Мишель позировала в песочного цвета брюках, теплой куртке с белой подкладкой и черных ботинках.

Она также показала фото. сделанные в горах и у других испанских достопримечательностей.

Фото: Мишель Андраде (instagram.com/mishvirmish)

Поклонники расхвалили артистку, сообщив, что она очень красивая и похвалив яркие фото.

"Крутое фото", "Самая красивая", "Какая красиваяя", "Чтоб в 2019 году было у тебя всё хорошо))", "Я там была, и это реально не передать словами! Храм огромный! Ты ооочень классная, милая. Люблю тебя", "Красотка", "Мишелька ты ты просто огонь и супер!Продолжай в том же духе!Ты ТОП", "Шикарная", "Боже огонь-детка))", "Мишелька сама найкраща!" - пишут фолловеры.

Скриншот комментариев (instagram.com/mishvirmish)

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