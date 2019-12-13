ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Она не меняется! Сальма Хайек показала редкие архивные кадры из молодости

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.12.2019 - 20:33
Она не меняется! Сальма Хайек показала редкие архивные кадры из молодости
Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Звезда демонстрирует завидную генетику

Сальма Хайек – одна из знаменитостей «за 50», которые продолжают будоражить сеть молодостью и красотой. Обычно актриса любит показать селфи и фото, сделанные в настоящее время. Каждый раз такие снимки вызывают волну восхищения от поклонников. Фоллловеры недоумевают, как Сальма сумела сохранить кожу такой упругой и свежей, а фигуру – стройной и соблазнительной.

Она не меняется! Сальма Хайек показала редкие архивные кадры из молодостиОна не меняется! Сальма Хайек показала редкие архивные кадры из молодостиОна не меняется! Сальма Хайек показала редкие архивные кадры из молодостиСальма доказала, что все так же хороша (фото: instagram.com/salmahayek)

В этот раз актриса решила пойти другим путем: она опубликовала несколько архивных кадров из молодости, на которых выглядит практически так же, как сейчас. Хайек позирует в пышной синей юбке, а обнаженную грудь прикрывает куском розовой ткани. Высокие каблуки, яркий макияж, укладка с растрепанными волосами... Звезда продемонстрировала всю свою природную притягательность. И, пожалуй, главное отличие от ее теперешней – это выщипанные брови. «Хорошо, что никто не подошел и не пощекотал меня, потому что мои руки были частью гардероба», – оставила знаменитая актриса забавную подпись в своей привычной манере.

Она не меняется! Сальма Хайек показала редкие архивные кадры из молодостиСальма с коллегами по съемкам (фото: instagram.com/salmahayek)

«Королева», «ты прекрасна», «женщина-мечта», «я хочу пощекотать тебя», «восхитительна», «ты сама красивая женщина навсегда», – тут же засыпали Сальму комплиментами поклонники.

Напомним, недавно Сальма также опубликовала весьма неожиданное селфи с еще одной знаменитой красавицей – Анджелиной Джоли. «Боже, мне так повезло! Я думала, я буду просто работать с прекрасными актерами, играя инопланетян. Но я не знала, что подружусь с удивительными человеческими созданиями», – написала знаменитость под общим фото. Нужно отметить, что как 53-летняя Сальма, так и 44-летняя Анджелина выглядят просто потрясающе.

53-летняя Сальма Хайек демонстрирует аппетитные формы в пикантном бикини Она остановила время: Сальма Хайек восхитила одинаково совершенной фигурой на фото разных лет
Новости Украины Сальма Хайек
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь