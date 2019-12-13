Она не меняется! Сальма Хайек показала редкие архивные кадры из молодости

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Звезда демонстрирует завидную генетику

Сальма Хайек – одна из знаменитостей «за 50», которые продолжают будоражить сеть молодостью и красотой. Обычно актриса любит показать селфи и фото, сделанные в настоящее время. Каждый раз такие снимки вызывают волну восхищения от поклонников. Фоллловеры недоумевают, как Сальма сумела сохранить кожу такой упругой и свежей, а фигуру – стройной и соблазнительной.

Сальма доказала, что все так же хороша (фото: instagram.com/salmahayek)

В этот раз актриса решила пойти другим путем: она опубликовала несколько архивных кадров из молодости, на которых выглядит практически так же, как сейчас. Хайек позирует в пышной синей юбке, а обнаженную грудь прикрывает куском розовой ткани. Высокие каблуки, яркий макияж, укладка с растрепанными волосами... Звезда продемонстрировала всю свою природную притягательность. И, пожалуй, главное отличие от ее теперешней – это выщипанные брови. «Хорошо, что никто не подошел и не пощекотал меня, потому что мои руки были частью гардероба», – оставила знаменитая актриса забавную подпись в своей привычной манере.

Сальма с коллегами по съемкам (фото: instagram.com/salmahayek)

«Королева», «ты прекрасна», «женщина-мечта», «я хочу пощекотать тебя», «восхитительна», «ты сама красивая женщина навсегда», – тут же засыпали Сальму комплиментами поклонники.

Напомним, недавно Сальма также опубликовала весьма неожиданное селфи с еще одной знаменитой красавицей – Анджелиной Джоли. «Боже, мне так повезло! Я думала, я буду просто работать с прекрасными актерами, играя инопланетян. Но я не знала, что подружусь с удивительными человеческими созданиями», – написала знаменитость под общим фото. Нужно отметить, что как 53-летняя Сальма, так и 44-летняя Анджелина выглядят просто потрясающе.