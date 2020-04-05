Ты у меня такая горячая: Холостяк 9 пришел в восторг от "карантинного лука" своей невесты

Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Даже во время самоизоляции Даша примеряет пикантные наряды

Холостяк 9 Никита Добрынин и его невеста, победительница проекта Дария Квиткова уже не одну неделю остаются дома, соблюдая правила карантина - к тому же, пара в марте прилетела из США, где им пришлось досрочно прервать обучение в языковой школе. На самоизоляции они много смотрят фильмы и сериалы, не забывая делиться рекомендациями с поклонниками, а также регулярно делают тренировки, чтобы держать себя в форме. А теперь им стало еще веселее - ведь Никита исполнил давнюю мечту Даши и подарил ей котенка!

Так что девушка много возится с малышом, которого назвали Каспер. А еще Квиткова решила, что карантин - не повод не думать о своем внешнем виде, так что продолжает радовать любимого сексапильными и пикантными образами. Свой новый "карантинный лук" девушка показала в Instagram.

Даша примерила черные топ и короткие шортики, а сверху надела пиджак оверсайз. Бежевые босоножки на каблуке и нюдовый макияж дополняют эффектный образ. Красотка сделала несколько снимков у зеркала, красиво позируя стоя и присев на корточки.

Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

"Оцените мой карантинный look от 1 до 10", - попросила подписчиков Квиткова.

Одним из первых его оценил ее возлюбленный, тут же оставив комментарий.

"Откуда ты у меня такая горячая?" - поинтересовался Добрынин.

Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Пользователи сети тоже остались в восторге и принялись осыпать Дашу комплиментами.

Ранее счастливая девушка поделилась историей появления в их семье малыша Каспера.

"Я невероятно сильно хотела котика, но Никита все время говорил,что у нас уже есть дома один кот и зачем нам второй. Каждый раз я умилялась фотографиям и видео,которые находила на просторах интернета. Спамила директ подруги,потому что все время скидывала ей это,чтобы она тоже улыбнулась. Однажды, Лина меня так и спросила: «У тебя какая то проблема с котами?», потому что количество видео просто вышло за нормы адеквата. Никите больше хотелось собаку и из-за этого у нас происходили маленькие споры.



Я пришла в шок и разрыдалась, как маленькая девчонка,когда увидела дома маленький комочек шерсти. Я сидела работала,когда Никита пришел домой, поэтому не сразу поняла,от куда звук мяуканья. Если честно, я подумала,что это снова сбежал соседский кот,поэтому даже вышла открыть дверь,чтобы отправить котика обратно. Вернувшись в зал, я застопорилась, а потом спустилась на пол и стала плакать.



Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Никите очень приглянулся этот котик и он решил купить его домой, ведь я все уши ему об этом прожужжала. Если это не любовь, то что тогда? Знакомьтесь, Каспер.

Наш маленький шкодник и грызун", - познакомила невеста 9-го Холостяка всех с новым членом их семьи. К слову, она уже отметила, что котик будет для них отличной тренировкой перед появлением детей.

Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Напомним, ранее Холостяк-9 с невестой высказались о переносе свадьбы из-за коронавируса и кризисе в отношениях.