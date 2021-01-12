У меня в пять тоже была машина: Влад Яма усадил сына за руль спорткара

Влад Яма (instagram.com/vladyama_official/)

Влад Яма недавно отпраздновал большую дату в жизни своей семьи: пять лет исполнилось его сыну. Тогда Влад показал снимок повзрослевшего Леона.

Танцор и хореограф, судья шоу "Танцы со звездами" тогда признался: сын изменил его жизнь навсегда.

"Леон. 5 лет. Как одно мгновение. Помню Твой первый крик. В тот день моя жизнь поменялась навсегда. Люблю безумно! Хочу быть Тебе другом. Всегда. Лилиана, спасибо за Чудо", - написал Влад.

И вот сын уже стал взрослым и самостоятельным парнем, так что можно его даже пустить за руль спорткара! По крайней мере, на фото, которые Яма запостил в свой Instagram, Леон уверенно держится за руль крутой машины, а сам Влад сидит рядом.

"У меня в 5 лет тоже была машинка. Чуть меньше. Хлебная", - написал Яма, развеселив, как всегда, своих фанатов.



Надо ли говорить, что фанаты просто обожают и танцора, и его сынулю. Они засыпали Влада с Леоном комплиментами, ни грамма не удивившись новому увлечению парня - вполне мужское занятие.

Влад Яма показал сына (фото: instagram.com/vladyama_official/)

А потім питання "ламба" чи "ферра"

Стрижка у сина - бомба

Какие милые

Очень красивое авто и сын уже такой взрослый

Напомним, что Влад Яма взорвал сеть горячими снимками со своей женой Лилианой. На фото пара позирует в соблазнительных нарядах. Яма - с голым торсом, а Лилиана - в платье, обнажающее ее ноги и живот.