"Меня любят и оберегают": победительница Холостяк 9 поделилась секретом исполнения желаний

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Девушка призналась, что получила в жизни все желаемое

Победительница Холостяк 9 Дарья Квиткова и ее избранник Никита Добрынин решили перезимовать в теплых краях и отправились в жаркий Египет. Пара решила баловать себя в холодное время года периодическими поездками в лето. Девушка признается, что все ее сокровенные мечты сбылись и чувствует себя абсолютно счастливой. Об этом Даша заявили под эффектными кадрами из нового фотосета.

Девушка рассказала, что несколько лет тому создала доску визуализации, но через пару месяцев забыла о ней, а когда нашла, поняла, что все задуманное сбылось!

"Будучи еще маленькой девочкой, я мечтала попасть на обложку журнала или украшать билборды по всей стране. Тогда это казалось мне таким недостижимым, но как же я ошибалась. В возрасте 19-ти лет я составила доску желаний. Купила много-много журналов, вырезала и клеила все, что мне только нравилось и хотелось. Доска провисела меньше трех месяцев, а я благополучно про нее потом забыла", – начала свою вдохновляющую историю Даша.

Фото: Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

"Сейчас мне 21 год. Месяц назад я случайно вспомнила про свою доску и пришла в шок. ВСЕ! Все, что я цепляла на полотно доски — сбылось. Обложки журналов, работа, о которой можно только мечтать, моя любимая машинка. Личная жизнь, где меня любят, уважают, понимают, учат и оберегают. (Я даже не подозревала, что отношения могут быть ТАКИМИ)", - признается счастливая девушка.

Даша убеждена, что все в жизни приходить своевременно. Она хотела бы встетить себя в детстве и заверить, что чудеса случаются.

Фото: Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

"Раньше мне помогали родители, а теперь наоборот, я помогаю им. Я могу позволить себе быть максимально свободной. Как же круто, что все приходит так вовремя. Сегодня я грожусь собой, как никогда. Сейчас мне хочется встретиться с маленькой Дашей, обнять ее крепко-крепко и сказать спасибо за то, что она всегда мечтала и никогда не теряла это чудо внутри", - закончила трогательную речь она.

Напомним, что Холостяк 9 Никита Добрынин сделал откровенное признание об интиме на проекте.