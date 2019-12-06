ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Меня любят и оберегают": победительница Холостяк 9 поделилась секретом исполнения желаний

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.12.2019 - 17:57
"Меня любят и оберегают": победительница Холостяк 9 поделилась секретом исполнения желаний
Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Девушка призналась, что получила в жизни все желаемое

Победительница Холостяк 9 Дарья Квиткова и ее избранник Никита Добрынин решили перезимовать в теплых краях и отправились в жаркий Египет. Пара решила баловать себя в холодное время года периодическими поездками в лето. Девушка признается, что все ее сокровенные мечты сбылись и чувствует себя абсолютно счастливой. Об этом Даша заявили под эффектными кадрами из нового фотосета.

Девушка рассказала, что несколько лет тому создала доску визуализации, но через пару месяцев забыла о ней, а когда нашла, поняла, что все задуманное сбылось!

"Будучи еще маленькой девочкой, я мечтала попасть на обложку журнала или украшать билборды по всей стране. Тогда это казалось мне таким недостижимым, но как же я ошибалась. В возрасте 19-ти лет я составила доску желаний. Купила много-много журналов, вырезала и клеила все, что мне только нравилось и хотелось. Доска провисела меньше трех месяцев, а я благополучно про нее потом забыла", – начала свою вдохновляющую историю Даша.

&quot;Меня любят и оберегают&quot;: победительница Холостяк 9 поделилась секретом исполнения желаний

Фото: Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

"Сейчас мне 21 год. Месяц назад я случайно вспомнила про свою доску и пришла в шок. ВСЕ! Все, что я цепляла на полотно доски — сбылось. Обложки журналов, работа, о которой можно только мечтать, моя любимая машинка. Личная жизнь, где меня любят, уважают, понимают, учат и оберегают. (Я даже не подозревала, что отношения могут быть ТАКИМИ)", - признается счастливая девушка.

Даша убеждена, что все в жизни приходить своевременно. Она хотела бы встетить себя в детстве и заверить, что чудеса случаются.

&quot;Меня любят и оберегают&quot;: победительница Холостяк 9 поделилась секретом исполнения желаний

Фото: Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

"Раньше мне помогали родители, а теперь наоборот, я помогаю им. Я могу позволить себе быть максимально свободной. Как же круто, что все приходит так вовремя. Сегодня я грожусь собой, как никогда. Сейчас мне хочется встретиться с маленькой Дашей, обнять ее крепко-крепко и сказать спасибо за то, что она всегда мечтала и никогда не теряла это чудо внутри", - закончила трогательную речь она.

Напомним, что Холостяк 9 Никита Добрынин сделал откровенное признание об интиме на проекте.

"Самая счастливая!" Победительница Холостяк 9 заинтриговала сеть в годовщину с любимым Мистер и миссис Смит: Холостяк 9 с возлюбленной восхитили эффектной фотосессией
Новости Украины ХолостякНикита Добрынин
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь