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Он меня чувствует: Наталья Водянова рассказала о гармонии в отношениях с Антуаном Арно

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.06.2020 - 19:18
Он меня чувствует: Наталья Водянова рассказала о гармонии в отношениях с Антуаном Арно
Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Звезда откровенно рассказала об отношениях с мужем

Наталья Водянова вновь рассказала много интересных подробностей личной жизни. В этот раз звезда стала героиней подкаста британской журналистки Сьюзи Менкес Creative Conversations. Особенно много внимания в разговоре уделили личной жизни модели и ее будущему замужеству с 43-летним бизнесменом и отцом младших детей Натальи – Антуану Арно.

Так, Водянова сказала, что супруг относится к ней нежно и терпеливо даже тогда, когда она превращается в «дракона». По мнению звезды, это именно то, «в чем люди клянутся друг другу в церкви: любить в горе и в радости». Девушка уверена, что такие мелочи играют первоочередную роль в любых отношениях и являются базовыми для них.

Он меня чувствует: Наталья Водянова рассказала о гармонии в отношениях с Антуаном Арно

Наталья и Антуан (фото: instagram.com/natasupernova)

Также Наталья рассказала и о будущем торжестве, а также своем свадебном наряде. Изначально супермодель и наследник знаменитой компании должны были обвенчаться в аббатстве Saint-Pierre d'Hautvillers, а затем вместе с гостями отправиться на торжественный ужин в дом Ruinart. Программа торжества была спланирована до мелочей, а потому влюбленные не захотели ничего менять, решив провести его через год. Модель поделилась интересной подробностью: гостей они решили приглашать вместе с детьми. Для них будет организована отдельная программа, которую Наталья разрабатывала лично.

Он меня чувствует: Наталья Водянова рассказала о гармонии в отношениях с Антуаном Арно

Пара в полной гармонии (фото: instagram.com/natasupernova)

Что касается ее свадебного платья, то оно будет напоминать подвенечный наряд Грейс Келли, но в более "рок-н-ролльной версии". Он еще не до конца готов, так как у Натальи не было возможности ходить на примерки из-за карантина.

Ранее в интервью модель также сравнивала супруга со своим предыдущим мужем, называя его более терпеливым и понимающим. «Он самый близкий человек, и чувствует меня. Я ценю, что он с пониманием к этому относится. Он как мужчина в этом отношении очень отличается, например, от моего бывшего мужа, который не понимал, что когда человек расстраивается, это не обязательно личное. Это не значит, что это его вина. Это может быть такой эгоизм»…

Он меня чувствует: Наталья Водянова рассказала о гармонии в отношениях с Антуаном Арно

Антуан и Роман родились в один день (фото: instagram.com/natasupernova)

Напомним, на днях Антуан Арно и младший сын пары Роман отметил свой день рождения. Отец и сын родились в один день, 4 июня. Обычно в этот день семья устраивает праздник с размахом. Но в этом году из-за пандемии Наталья не стала выдавать никаких подробностей этого события.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины модельНаталья Водянова
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