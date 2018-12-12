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"Меня бесит": Джамала рассказала, что выводит ее из равновесия

Lite » Звезды 12.12.2018 - 09:23
"Меня бесит": Джамала рассказала, что выводит ее из равновесия
Фото: (instagram.com/jamalajaaa)

Выражение "напела мелодию" огорчает исполнительницу

Популярная украинская исполнительница Джамала, которая ранее прокомментировала отсутствие своего имени в номинации "Певица года", рассказала подписчикам в Instagram, какое высказывание раздражает ее больше всего.

Исполнительница утверждает, что фраза "напела мелодию" звучит неприятно и унизительно, поэтому данное высказывание вызывает у Джамалы негативные чувства.

"Меня бесит, когда говорят “напела мелодию”. Ты или автор, или никто. Напеть - иди в караоке напой, а меня это оскорбляет. Я стараюсь всегда петь со словами, в 99% моих песен слова есть с самого начала, только какие-то из них могут звучать неловко", - негодует певица.

&quot;Меня бесит&quot;: Джамала рассказала, что выводит ее из равновесияФото: (instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники поддержали певицу, отметив, что ее музыка завораживает и не оставляет никого равнодушным:

"Джамала, ты лучшая, твой прекрасный голос и песни всегда меня завораживали, а самое главное - твоя искренность во всем, что ты делаешь. Спасибо";

"Джамала, у вас классные песни. Обожаю";

"Солидарен. Мелодия без слов не содержит точного посыла. Это только предпосылка к какой-то мысли. Бессознательная энергия";

&quot;Меня бесит&quot;: Джамала рассказала, что выводит ее из равновесия

Скриншот комментариев: (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, что Джамала рассказала, как победила послеродовую депрессию.

До этого Джамала трогательно спела для лидера крымских татар.

 Видео: (video.rbc.ua)

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