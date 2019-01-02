"Меньше сидеть в Instagram": Алла Костромичева нарушила свои новогодние обещания

Фото: Алла Костромичева (instagram.com/alla)

А еще известная украинская модель получила неожиданный подарок под елочку от мужа

Известная судья и ведущая проекта Топ-модель по-украински, модель и молодая мама Алла Костромичева рассказала на своей страничке в Instagram о новогодних традициях своей американо-украинской семьи, о подарках, которые получила и написала новогоднее пожелание поклонникам. Подарок ее мужа действительно оказался необычным.

Фото: Алла Костромичева дала себе новогодние обещания (instagram.com/alla)

"Мне на новый год любимый подарил благотворительную поездку в Африку. А что вы нашли утром под елкой?", - написала Алла под фото.

Скриншот: Комментарий Аллы Костромичевой к фото (instagram.com/alla)

Кроме того, она рассказала об американской традиции на Новый год. Согласно которой, в новогоднюю ночь, люди не только загадывают желания, но и дают себе обещания стать лучше в следующем году и ставят конкретные цели.

"Желание загадано, New Year Resolution сформулирована, цели на 2019 поставлены. Теперь можно смело двигаться вперед! Кстати, кто не знает New Year Resolution - это Американская традиция в новогоднюю ночь формулировать задачи на предстоящий год, давать, так сказать, себе обещания", - рассказала модель.

Обещания Алла дала себе простые, но с ее напряженным графиком работы, и совмещением карьеры с материнством сложно выполнимые.

"Я пообещала себе читать книги, ходить в музеи, научиться избавляться от ненужных вещей и меньше сидеть в инстаграм", - написала Алла под фото.

Фото: Алла Костромичева очаровала поклонников нежным платьем с перьями (instagram.com/alla)

Однако, последнее обещание тут же нарушила, звезда в новогоднюю ночь опять "попалась" в соцсети.

"Еще только 2:13 в NY, а я последнее обещание уже с успехом нарушено... Ох, силы воли всем нам в 2019!", - пожелала звезда себе и поклонникам.

Напомним, что недавно закончился очередной сезон шоу Топ-модель по-украински и его судья Алла Костромичева на своей официальной страничке в Instagram прокомментировала выбор победительницы проекта.

А также недавно Алла Костромичева устроила себе тематический день рождения. На празднике была воссоздана атмосфера джунглей, с тотемами, тропиками и местными аборигенами.

Еще одна судья шоу Топ-модель по-украински и известный украинский фотограф Соня Плакидюк на своей страничке в Instagram разместила интригующее фото, на котором она позирует с популярной ведущей Машей Ефросининой, и Аней Гресь. Свое трио она сравнила с с популярной украинской поп-группой ВИА Гра.

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