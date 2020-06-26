Меньше сахара: 53-летняя Сальма Хайек рассказала, как поддерживает себя в отличной форме

Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)

Звезда разоткровенничалась с подписчиками

Сальма Хайек любит делиться с поклонниками как новыми фото и видео, где представет неизменно прекрасной и молодой, так и архивными. В этот раз актриса показала пару видео из культового фильма «От заката до рассвета», где Сальма играла соблазнительную вампиршу. Она исполняет пикантный танец, облачившись в крошечный бюстгальтер и трусики. Так что роскошные формы популярной актрисы в который раз заставили сеть взволноваться.

Сальма показала архивное видео (видео: instagram.com/salmahayek)

Легенда

Пожалуйста, не убивай меня этим

Она просто прекрасна

Я уже слышу эту мелодию из фильма

Без комментариев

Моя любимая сцена навсегда!

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/salmahayek)

Также многие похвалили стройность Сальмы. Причем звезда постаралась поделиться личным опытом, вступив в переписку с фанатами. «Я просто хочу, чтобы мое тело тоже выглядело, как твое. Но я слишком сильно люблю снеки», – написала одна из фанаток, добавив плачущие эмодзи. «Я тоже, потому это и tbt», – написала Сальма в ответ. «Ты просто настоящая богиня, тогда и теперь», – не удержался еще один поклонник. На другой комментарий фоловера: «Мне нужно вернуться в зал», Сальма также молчать не стала, написав: «Мне тоже».

Сальма раскрыла секреты питания (фото: instagram.com/salmahayek)

Такая откровенность Хайек заставила фанатов давать ей советы по восстановлению формы. Так, один из них написал: «Восхитительная легенда, ты можешь выглядеть, как молодая богиня опять… Избегайте сахара, молока и мучных изделий. Вычеркните это из своего рациона, ешьте низкоуглеводные или кето-продукты, а затем вы можете даже съесть вкусные пирожные. Ты можешь это сделать, поверь», – пишет он. Сальма ответила поклоннику сдержанно и спокойно: «Кето не работает со мной. Но сахар действительно имеет значение. Но спасибо вам за мотивацию».

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Автор: Lite