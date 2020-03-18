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MELOVIN откровенно рассказал, как пережил звездную болезнь

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.03.2020 - 15:51
MELOVIN откровенно рассказал, как пережил звездную болезнь
Фото: instagram.com/melovin_official

Ситуацию со звездой также комментирует психолог

Участник Евровидения 2018, певец MELOVIN прочувствовал, что такое звездная болезнь. Артист рассказал журналистам «Зіркового шляху» на канале «Украине» как справился с этим недугом.

У звездной болезни есть странные симптомы. Какие именно, рассказал певец MELOVIN, который прочувствовал все ее последствия на себе.

«Казалось, что весь мир крутится вокруг тебя... – поделился MELOVIN. – Проявлялось это даже в отношении к близким людям. Ты начинаешь себя как-то странно вести, высокомерно, цинично...В общем, очень некрасиво».

MELOVIN откровенно рассказал, как пережил звездную болезнь

Фото: instagram.com/melovin_official

Большинство знаменитостей, которых накрывает звездная болезнь, чаще всего уверены, что они будут блистать вечно. Однако психолог Наталия Холоденко с этим не согласна.

«Звездная болезнь – это очень общее понятие, – сказала психолог Наталья Холоденко. – Когда приходит достаточно много успеха, кажется, что это только для тебя, и так будет всегда. Но такое представление попросту миф. Успех – это всегда вспышка. Он может быть год в вашей жизни, может быть три или десять лет. То есть те люди, которые продержались на Олимпе десятилетиями, – исключение из правил. Они имели хорошую стратегию, чтобы оставаться на вершине, и правильно реагировали на конфликты».

Певец MELOVIN понял, что пора расстаться со звездной болезнью, когда близкие люди начали от него отворачиваться. Он мог попросту остаться один, и певец это вовремя понял, пока диагноз многих начинающих звезд не сыграл с ним злую шутку. Сегодня в свои 22 года он заверяет, что вся та циничность, которая была ему присуща в начале карьеры, исчезла. Однако и сегодня певец с удовольствием наслаждается звездным статусом.

«Я кайфую от того, что я MELOVIN, что я звезда, – признался артист, – что я могу петь, дарить эмоции и обмениваться ими со зрителями. Я не хочу быть как все».

К слову, Евровидение 2020 отменили из-за коронавируса!

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