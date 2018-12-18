Меладзе и Джанабаева впервые вывели в свет младшего сына

Фото: Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева (instagram.com/albinadzhanabaeva)

Звездная пара сводила мальчика на ёлку

Звездная пара - 39-летняя Альбина Джанабаева и 53-летний Валерий Меладзе - тщательно скрывают свою личную жизнь от общественности, довольно редко появляются на публике вместе и не показывают своих детей. Однако на днях они впервые вывели в свет своего младшего сына - 4-летнего Луку, передает "СтарХит".

Альбина и Валерий вместе с малышом сходили на детскую елку. Как сообщает издание, мальчик был несколько напряжен и даже не улыбался при позировании фотографам вместе с родителями - вероятно, его напугали яркие вспышки камер и большое количество людей. Джанабаева крепко прижимала Луку к себе.

Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе с сыном Лукой (starhit.ru)

Отметим, что артисты стараются оберегать детей от публичной жизни из-за того, что Альбина до сих пор часто становится жертвой нападок хейтеров, несмотря на то, что она живет с Валерием много лет и четыре года как является его официальной женой. Однако многие поклонники считают, что экс-солистка группы "ВИА Гра" разбила его предыдущую семью.

Напомним, ранее Валерий был женат на Ирине Меладзе, от которой у него растут три дочери. Брак пары продлился 25 лет. В одном из интервью артист признался, что его дочери не общаются со своими сводными братьями.

С Джанабаевой они воспитывают двоих сыновей - 14-летнего Константина и четырехлетнего Луку.

Фото: Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева (instagram.com/albinadzhanabaeva)

Ранее Валерий Меладзе резко ответил критикам Альбины Джанабаевой в сети. Певец эмоционально призвал оставить его семью в покое. Фолловеры поддержали его и Альбину и призвали не обращать внимания на завистников и злые языки.

Мы также писали о том, что звездная пара Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева дали первое совместное интервью, в котором рассказали о своих отношениях и браке. Певец раскрыл, как им удается решать спорные моменты в семье, отметив, что обычно он первым идет на разговор.

Отметим, что старшая дочь Валерия Меладзе вышла замуж за марокканца. Пара встречалась более 10 лет и в 2017 году решила узаконить свои отношения, устроив скромный прием в британском Кембридже для самых близких друзей.

Видео: РБК-Украина