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Мексиканський настрій: Настя Каменських в мереживному топі похвалилася зухвалим луком

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.01.2020 - 11:32
Мексиканський настрій: Настя Каменських в мереживному топі похвалилася зухвалим луком
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка зізналася, що любить експериментувати зі стилем

Настя Каменських вирушила "зимувати" в жарку Мексику, де насолоджується пляжним відпочинком з коханим чоловіком Потапом. Співачка щодня міняє ефектні відпускні образи і не упускає можливість похвалитися підтягнутою фігурою в бікіні. Зірка пішла ще далі і виклала відеоролик, в якому продемонструвала відразу п'ять гарячих луків, які встигла "вигуляти" в Тулумі. У своєму Instagram вона зізналася, що просто обожнює модні експерименти.

Настя опублікувала кілька кадрів в новому зухвалому аутфіті, зазначивши, що у неї був мексиканський настрій. Артистка позує у короткому чорному мереживному топі, вихваляючись пружним пресом, і квітчастій спідниці в підлогу.

Завершують вражаючий образ пустотливі кіски і сережка-пірсинг в носі. На обличчя Каменських нанесла нюдовий макіяж, а на шию вдягла чокер.

"Яка фотографія подобається більше: 1, 2 або 3? Обожнюю експериментувати з луками, зачісками і зі стилем. Класно, що в мене така професія, яка дозволяє робити це часто і я отримую від цього неймовірне задоволення! Образом можна передати настрій, а він у мене сьогодні мексиканський. Зухвалий, грайливий і космічний. Як у жінки з племені майя. А ви любите експериментувати зі стилем?" - поділилася співачка.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Думки шанувальників дещо розділилися, проте більшості гарячий лук Каменських все ж сподобався.

  • Всі круті і ти кайфовая!!!!!
  • АААА! Королева
  • 1. натурально-мексиканка
  • 2 фотка просто гармата , вогонь, топ і багато схожих слів
  • Дівка вогонь , а от зачіска особисто мені не подобається, от з кучериками це суппппппппер.
  • Я незнаю чому але такий образ трохи старить. Sorry.
  • Якщо б твоє фото показали світу в дев'ятнадцятому столітті, то всі б подумали, що перед ними королева!
  • Настюша ,ти в будь-яких ракурсах ,супер
  • 1 природніше
  • Всі фотки бомба, у тебе всі фото бомка як ти
  • Мені подобається всі три фото тому що на них справжня Емоція
  • Косичку вам,Настя,не до лиця

Мексиканський настрій: Настя Каменських в мереживному топі похвалилася зухвалим луком

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, раніше Настя Каменських показала, як вони з Потапом проводять відпустку в улюбленій Мексиці, поділившись яскравим відеороликом.

Каменських показала, як вони з Потапом проводять відпустку в улюбленій Мексиці (відео) Спокуслива Каменських розбурхала мережу соковитими формами в бікіні
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