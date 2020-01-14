Мексиканський настрій: Настя Каменських в мереживному топі похвалилася зухвалим луком

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка зізналася, що любить експериментувати зі стилем

Настя Каменських вирушила "зимувати" в жарку Мексику, де насолоджується пляжним відпочинком з коханим чоловіком Потапом. Співачка щодня міняє ефектні відпускні образи і не упускає можливість похвалитися підтягнутою фігурою в бікіні. Зірка пішла ще далі і виклала відеоролик, в якому продемонструвала відразу п'ять гарячих луків, які встигла "вигуляти" в Тулумі. У своєму Instagram вона зізналася, що просто обожнює модні експерименти.

Настя опублікувала кілька кадрів в новому зухвалому аутфіті, зазначивши, що у неї був мексиканський настрій. Артистка позує у короткому чорному мереживному топі, вихваляючись пружним пресом, і квітчастій спідниці в підлогу.

Завершують вражаючий образ пустотливі кіски і сережка-пірсинг в носі. На обличчя Каменських нанесла нюдовий макіяж, а на шию вдягла чокер.

"Яка фотографія подобається більше: 1, 2 або 3? Обожнюю експериментувати з луками, зачісками і зі стилем. Класно, що в мене така професія, яка дозволяє робити це часто і я отримую від цього неймовірне задоволення! Образом можна передати настрій, а він у мене сьогодні мексиканський. Зухвалий, грайливий і космічний. Як у жінки з племені майя. А ви любите експериментувати зі стилем?" - поділилася співачка.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Думки шанувальників дещо розділилися, проте більшості гарячий лук Каменських все ж сподобався.

Всі круті і ти кайфовая!!!!!

АААА! Королева

1. натурально-мексиканка

2 фотка просто гармата , вогонь, топ і багато схожих слів

Дівка вогонь , а от зачіска особисто мені не подобається, от з кучериками це суппппппппер.

Я незнаю чому але такий образ трохи старить. Sorry.

Якщо б твоє фото показали світу в дев'ятнадцятому столітті, то всі б подумали, що перед ними королева!

Настюша ,ти в будь-яких ракурсах ,супер

1 природніше

Всі фотки бомба, у тебе всі фото бомка як ти

Мені подобається всі три фото тому що на них справжня Емоція

Косичку вам,Настя,не до лиця

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, раніше Настя Каменських показала, як вони з Потапом проводять відпустку в улюбленій Мексиці, поділившись яскравим відеороликом.