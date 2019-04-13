Мексиканские страсти: Анна Ризатдинова восхитила фигурой в купальнике

Гимнастка похвасталась стройными формами на отдыхе
Гимнастка Анна Ризатдинова - известная украинская спортсменка, бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016) известна также своей любовью к стильным брендовым нарядам и фэшн-съемкам. В 2017 году она стала мамой, но очень быстро смогла вернуть прежнюю форму и сейчас может похвастаться точеной фигурой. Именно ее девушка и продемонстрировала на новых фото в своем Instagram.
25-летняя Анна отправилась на отдых в жаркую Мексику, где позировала в слитном черном купальнике на фоне купален среди джунглей.
Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)
Гимнастка счастливо улыбается на фото и принимает эффектные позы.
"Нереальное место. Очень счастлива снова быть здесь", - написала Ризатдинова на английском языке.
Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)
Восхищенные подписчики поспешили оставить свои комментарии.
Напомним, ранее гимнастка Анна Ризатдинова показала роскошные формы в стильной fashion-съемке.
Мы также писали, что беглый политик Александр Онищенко "отрекся" от брака с гимнасткой Анной Ризатдиновой, с которой у них есть общий ребенок. Онищенко заявил, что ни с кем не состоит в официально зарегистрированных отношениях. Хотя сына, которого ему родила Ризатдинова, нардеп признает своим.