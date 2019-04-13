Мексиканские страсти: Анна Ризатдинова восхитила фигурой в купальнике

Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Гимнастка похвасталась стройными формами на отдыхе

Гимнастка Анна Ризатдинова - известная украинская спортсменка, бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016) известна также своей любовью к стильным брендовым нарядам и фэшн-съемкам. В 2017 году она стала мамой, но очень быстро смогла вернуть прежнюю форму и сейчас может похвастаться точеной фигурой. Именно ее девушка и продемонстрировала на новых фото в своем Instagram.

25-летняя Анна отправилась на отдых в жаркую Мексику, где позировала в слитном черном купальнике на фоне купален среди джунглей.

Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Гимнастка счастливо улыбается на фото и принимает эффектные позы.

"Нереальное место. Очень счастлива снова быть здесь", - написала Ризатдинова на английском языке.

Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Восхищенные подписчики поспешили оставить свои комментарии.

"Ты такая красивая"

"Красивое место, роскошная королева, супер фото"

"Красотка!"

"Вы очень красивая! Светитесь как солнышко изнутри, в этом гармония и красота"

"Вот это фигура"

"Красивое место"

"Вау! Ждем еще классных фото"

Напомним, ранее гимнастка Анна Ризатдинова показала роскошные формы в стильной fashion-съемке.

Мы также писали, что беглый политик Александр Онищенко "отрекся" от брака с гимнасткой Анной Ризатдиновой, с которой у них есть общий ребенок. Онищенко заявил, что ни с кем не состоит в официально зарегистрированных отношениях. Хотя сына, которого ему родила Ризатдинова, нардеп признает своим.