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Меган Маркл и принц Гарри присмотрели особняк звезды "Спасателей Малибу" за 7 миллионов долларов

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.02.2020 - 09:33
Меган Маркл и принц Гарри присмотрели особняк звезды "Спасателей Малибу" за 7 миллионов долларов
Меган Маркл и принц Гарри (фото: instagram.com/sussexroyal)

Когда-то в этом роскошном доме жил актер, снимавшийся в "Спасателях Малибу"

Уже 1 апреля Меган Маркл и принц Гарри окончательно “станут свободными” - вступит в силу их отказ от обязанностей высокопоставленной королевской семьи. Напомним, что заявление об отречении со стороны Меган и Гарри прозвучало 8 января. После чего последовал длительный процесс “внутренних разбирательств”. Ведь, как утверждают источники, даже отец и бабушка Гарри (принц Чарльз и Ее Величество Елизавета II) узнали о решении герцогов Сассекских едва ли не в день их заявления. Как бы там ни было, скандальная пара постепенно налаживает жизнь и строит планы на будущее.

Как сообщалось, после “Мегзита” Меган и Гарри рассматривали в качестве постоянного места жительства две страны - Канаду и США. Сразу же после заявления об отречении Меган с сыном Арчи улетели в Канаду, где обустроились в роскошном особняке на острова Ванкувер. Однако Гарри и Меган пока не спешат покупать там недвижимость. Так, по информации портала Daily Mail, герцоги Сассекские весной все же планируют перебраться в США, как они и планировали это сделать изначально. Как сообщают инсайдеры издания, Меган Маркл и принц Гарри уже присмотрели себе не менее роскошный особняк в Малибу. Таким образом молодая семья будет ближе к матери Меган - Дории Регланд. А также силиконовой долине и Голливуду.

Меган и Гарри планируют арендовать особняк, который ранее принадлежал звезде культового сериала “Спасатели Малибу” Дэвиду Чэрвету и его жене Брук Берк.

Особняк с огромной территорией оценивается в 7 миллионов долларов. В нем есть 10 ванных комнат, 8 спален, домашний кинотеатр и винный погреб. На территории расположены гараж на четыре машины, бассейн и теннисный корт.

Меган Маркл и принц Гарри присмотрели особняк звезды &quot;Спасателей Малибу&quot; за 7 миллионов долларов

Особняк в Малибу, который планируют арендовать Меган Маркл и принц Гарри

Дом выполнен в средиземноморском стиле. Интерьер в нем также оформлен преимущественно в светлых тонах. Отделка - преимущественно дерево и камень, исключительно натуральные элементы, на чем “помешана” Меган. Также в интерьере наблюдается много текстиля, большое количество огромных панорамных окон. Из-за чего интерьер визуально кажется шире и уютнее.

Детали интерьера и экстерьера

Отмечается, что если Гарри и Меган действительно решаться переехать в этот дом, то их ближайшими соседями станут такие звезды, как Мел Гибсон, Роберт Дауни-младший и Кейтлин Дженнер. Интересно, что именно Кайтлин была первой, кто сообщил журналистам о том, что герцог и герцогиня Сассекские ищут себе дом в Малибу. Отметим, что Кейтлин Дженнер - американская телезвезда, в прошлом — Уильям Брюс Дженнер. Является отцом Кайли и Кендалл Дженнер - сестер моделей и бизнес-леди.

Напомним, ранее стало известно, что принц Гарри вынужден заслужить доверие после "Мегзита", чтобы иметь право носить военную форму.

Принц Гарри все еще может претендовать на британский престол, несмотря на "Мегзит" Маркл испортила день рождения Кейт Миддлтон из-за банальной зависти — сестра Меган дала резкое заявление
Новости Украины Меган Марклпринц Гарри
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