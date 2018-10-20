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"Мечты сбываются": украинский режиссер попал в учебник с истории Украины (фото)

Lite » Звезды 20.10.2018 - 08:43
Фото: Ахтем Сеитаблаев (РБК-Украина, Виталий Носач)
Фото: Ахтем Сеитаблаев (РБК-Украина, Виталий Носач)

У школьников интересовались кинолентами режиссера

Популярный украинский и крымскотатарский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев показал, что нашел себя в учебнике по истории Украины. Соответствующий пост он сделал на своей странице в Facebook.

"Мечты сбываются. Когда-то мы с друзьями по съемочной команде мечтали о том, чтобы дети имели возможность изучать историю Украины, а также тех, кто живет рядом с ними. В частности, при помощи кино", - сказал он.

&quot;Мечты сбываются&quot;: украинский режиссер попал в учебник с истории Украины (фото)

Скриншот поста (facebook.com/Ахтем Сеитаблаев)

Более того, данный инцидент Сеитаблаев назвал "большой честью".

"Для меня это большая честь – быть маленьким кирпичиком в строительстве этого здания", - подчеркнул он.

Обратим внимание, что он также опубликовал фото с учебника, в котором говорится: "Ахтем Сеитаблаев – украинский и крымскотатарский актер, режиссер фильмов "Хайтарма", "Чужая молитва", "Киборги". Смотрели ли вы эти фильмы? Каким событиям они посвящены?".

&quot;Мечты сбываются&quot;: украинский режиссер попал в учебник с истории Украины (фото)

Скриншот страницы (facebook.com/Ахтем Сеитаблаев)

Напомним, Ахтем Сеитаблаев рассказал, почему многие украинские фильмы не приносят прибыли.

Ранее режиссер объяснил, как дать шанс на развитие украинского кино.

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