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Мечтаю о большой семье: Тина Кунаки призналась, что хочет много детей от Венсана Касселя

Lite » Новости шоу-бизнеса 01.04.2020 - 17:56
Мечтаю о большой семье: Тина Кунаки призналась, что хочет много детей от Венсана Касселя
Тина Кунаки и Венсан Кассель (фото: instagram.com/tinakunakey)

Модель разоткровенничалась с фанатами

Тина Кунаки – одна из самых популярных моделей современности, которая, впрочем, больше прославилась как супруга французского актера Венсана Касселя. И хотя девушка много снимается для глянцевых журналов и участвует в показах, в первую очередь поклонников всегда интересует личная жизнь знойной красотки. И, похоже, Тина не против такого раскалада. Несколько часов назад Кунаки решила устроить беседу со своими подписчиками и ответить на самые разнообразные вопросы.

Мечтаю о большой семье: Тина Кунаки призналась, что хочет много детей от Венсана КасселяТина Кунаки и Венсан Кассель (фото: instagram.com/tinakunakey)

Тина пригласила фанатов задавать ей вопросы в Instagram, публикуя ответы в сториз. Таким образом, 22-летняя красавица поведала, что знает 4 языка. Рассказала, что ее любимый цвет зеленый, что она никогда не была в Вене, но мечтает там побывать и о много другом… Не стала она игнорировать и темы личной жизни. Так, на вопрос: «Хотела бы ты иметь еще детей? Как прошла твоя беременность?», она ответила весьма эмоционально: «О да! Я хочу большую семью». А когда дело дошло до вопроса, какого пола ребенка она хочет: девочку или мальчика, то ответила: «Обоих!».

Мечтаю о большой семье: Тина Кунаки призналась, что хочет много детей от Венсана КасселяМечтаю о большой семье: Тина Кунаки призналась, что хочет много детей от Венсана КасселяОтветы Тины Кунаки (фото: instagram.com/tinakunakey)

Напомним, сейчас у пары подрастает малышка Амазони, которая появилась на свет в апреле прошлого года. Пара до сих пор не публикует фото девочки, стараясь оберегать ее от лишних взглядов. Хотя, впрочем, папарацци не раз засекали их на прогулках.

А вот сами супруги обожают признаваться друг другу в любви с помощью соцсетей. На День святого Валентина Венсан также обмолвился о детях. Он оригинально поздравил любимую жену, опубликов фото, где целует, прижавшись носом к ее уху. «…Так мы делаем малышей», – оставил он ироничную подпись. Так что явно 53-летний актер не намерен останавливаться на первенце с Тиной.

Напомним, у Венсана также есть 2 дочери от первого брака с Моникой Беллуччи: 15-летняя Дева Кассель уже уверенно покоряет модную индустрию. А вот 9-летняя Леони пока не определилась со своими предпочтениями.

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Новости Украины Тина КунакиВенсан Кассель
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