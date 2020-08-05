ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Мечтательный мальчишка: Регина Тодоренко умилила нежным фото с сыном

Среда 05 августа 2020 18:23
Мечтательный мальчишка: Регина Тодоренко умилила нежным фото с сыном
Регина Тодоренко с сыном (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Автор: Lite

Ведущая отметила, что сыночек пошел характером не в нее и не в папу

Регина Тодоренко вынуждена уезжать по работе, поэтому телеведущая очень ценит время, проведенное с сыночком Михаилом. 30-летняя звезда показала новое нежное фото с малышом и разоткровенничалась о его характере.

На снимке Регина предстала без макияжа и с собранными в пучок волосами. Она трогательно целует голубоглазого сынишку, который одет в костюм Супермена и позирует с серьезным видом.

Тодоренко рассказала, что Майкл не унаследовал веселого нрава родителей - ее и Влада Топалова, ведь он намного спокойнее их. Также ведущая с беспокойством задумывается о кризисе трех лет.

Мечтательный мальчишка: Регина Тодоренко умилила нежным фото с сыном

Регина Тодоренко показала своего маленького Супермена (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Как же я люблю нашего маленького супермена. Интересно , что у такой улыбчивой мамы и сверхэмоционального папы родился вдумчивый, спокойный, мечтательный мальчишка) так ведь хочется узнать, что влияет на формирование новой личности, почему он впитывает именно такой набор качеств, какие гены в процессе создания нового человека доминируют? Если бы мы владели этой бесценной информацией, наверняка, научились бы принимать людей такими, какие они есть гораздо быстрее, а то все пытаемся поменять друг друга, ломая генетический код. Грубое вмешательство в природу любого существа чаще вредит, чем идёт на пользу так же, как и категоричные принципы воспитания: создают из маленьких суперменов, которые хотят спасти мир, антигероев. Поэтому у нас дома нет жёстких ограничений, тк в них нет необходимости, но наверное это пока. Психологи поговаривают , что к 3м годам кризис неминуем, а мне бы понять, как смягчить этот период) Чего ожидать в скором времени? Истерики в магазинах игрушек или слезы градом от того, что мультик закончился?" - поделилась звездная мама.

Позже Регина также выложила милый кадр с любимым мужем Владом Топаловым - пара запечатлена на улице в обнимку.

"Счастье мое", - лаконично подписала снимок теледива.

Мечтательный мальчишка: Регина Тодоренко умилила нежным фото с сыном

Регина Тодоренко очаровала счастливым кадром с мужем Владом Топаловым (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, Регина Тодоренко получила работу в Украине и уже приступила к обязанностям.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Регина Тодоренкосын
Styler
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь