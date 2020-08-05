Мечтательный мальчишка: Регина Тодоренко умилила нежным фото с сыном

Регина Тодоренко с сыном (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая отметила, что сыночек пошел характером не в нее и не в папу

Регина Тодоренко вынуждена уезжать по работе, поэтому телеведущая очень ценит время, проведенное с сыночком Михаилом. 30-летняя звезда показала новое нежное фото с малышом и разоткровенничалась о его характере.

На снимке Регина предстала без макияжа и с собранными в пучок волосами. Она трогательно целует голубоглазого сынишку, который одет в костюм Супермена и позирует с серьезным видом.

Тодоренко рассказала, что Майкл не унаследовал веселого нрава родителей - ее и Влада Топалова, ведь он намного спокойнее их. Также ведущая с беспокойством задумывается о кризисе трех лет.

Регина Тодоренко показала своего маленького Супермена (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Как же я люблю нашего маленького супермена. Интересно , что у такой улыбчивой мамы и сверхэмоционального папы родился вдумчивый, спокойный, мечтательный мальчишка) так ведь хочется узнать, что влияет на формирование новой личности, почему он впитывает именно такой набор качеств, какие гены в процессе создания нового человека доминируют? Если бы мы владели этой бесценной информацией, наверняка, научились бы принимать людей такими, какие они есть гораздо быстрее, а то все пытаемся поменять друг друга, ломая генетический код. Грубое вмешательство в природу любого существа чаще вредит, чем идёт на пользу так же, как и категоричные принципы воспитания: создают из маленьких суперменов, которые хотят спасти мир, антигероев. Поэтому у нас дома нет жёстких ограничений, тк в них нет необходимости, но наверное это пока. Психологи поговаривают , что к 3м годам кризис неминуем, а мне бы понять, как смягчить этот период) Чего ожидать в скором времени? Истерики в магазинах игрушек или слезы градом от того, что мультик закончился?" - поделилась звездная мама.

Позже Регина также выложила милый кадр с любимым мужем Владом Топаловым - пара запечатлена на улице в обнимку.

"Счастье мое", - лаконично подписала снимок теледива.

Регина Тодоренко очаровала счастливым кадром с мужем Владом Топаловым (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Напомним, Регина Тодоренко получила работу в Украине и уже приступила к обязанностям.