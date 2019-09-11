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Мечтательная Регина Тодоренко показала постельное фото в необычном месте

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.09.2019 - 11:27
Мечтательная Регина Тодоренко показала постельное фото в необычном месте
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведущая пожаловалась на постоянный недосып

Регина Тодоренко, как молодая мама малыша, у которого режутся зубки, страдает от хронического недосыпа. Недавно она пожаловалась, что не могла отдохнуть пять ночей подряд, но стремительный ритм жизни не дает телеведущей расслабляться – она всегда находиться в "боевой готовности" и буквально фонтанирует креативными идеями. Например, новый сезон ее шоу "Пятница с Региной" будет посвящен звездным парам. В связи с этим, Тодоренко поинтересовалась, кого из знаменитостей поклонники хотели бы видеть в качестве гостей.

Регина опубликовала на instagram-страничке оригинальное фото. Она лежит в необычной кровати, подвешенной на цепях, – "ложе" находится на веранде домика из деревянного сруба. Регину озаряют лучи солнца, а она сморит в даль и мечтательно улыбается.

Мечтательная Регина Тодоренко показала постельное фото в необычном месте

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Как ваше самочувствие? - Доктор, потрясающе. А что вы мне дали?
- Мы дали вам поспать!

Оооох, когда-нибудь я все-таки посплю, а сейчас готовим для вас суперсезон "Пятницы с Региной" - "Пары". Кого хотите увидеть у нас в гостях", - поинтересовалась звезда, намекая на "больную тему" – постоянный недосып.

Поклонники тут же стали предлагать в качестве гостей интересные им пары, среди которых оказались Потап и Настя Каменских, а также Ани Лорак с новым возлюбленным Егором Глебом. Молодые мамочки поддержали Регину и с пониманием отнеслись к ее жалобам на тяготы материнства.

  • Настя Каменских и Потап. Бедняков с супругой
  • Элджей и Ивлеева
  • Ани Лорак с новым возлюбленным
  • Красотка, даже невозможно подобрать слов
  • Спать надо обязательно. Берегите себя
  • Реально красотка!
  • Молодая работающая мамочка. Как я тебя понимаю, Региночка
  • Красотка

Скриншот комментариев

Ранее Регина Тодоренко публично взаимно призналась в любви испанскому актеру Марио Касасу и опубликовала провокационное фото и видео с ним.

Муж Тодоренко, Влад Топалов не оставил без внимания откровения жены по отношению к другому мужчине. Он тут же показал романтичное фото с телеведущей и сделал ей комплимент.

"У нас нет личной жизни": Регина Тодоренко решилась на откровенное признание "Всегда страшно": Регина Тодоренко заговорила о переменах в жизни
Новости Украины Регина Тодоренко
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