Мечтала 10 лет: Владимир Остапчук сделал любимой дорогой подарок

Владимир Остапчук и Кристина Горняк (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Шоумен презентовал девушке автомобиль стоимостью более миллиона гривен

После довольно скандального развода с женой украинский телеведущий Владимир Остапчук перестал скрывать свой новый роман с нотариусом Кристиной Горняк. Пара с весны живет вместе и шоумен старается заботиться о любимой и баловать ее. Так, в в программе "Зірковий шлях" он рассказал, как сделал ей подарок, о котором девушка давно мечтала.

Владимир подарил избраннице роскошный внедорожник Range Rover.

"Она мне рассказывала, что всегда мечтала о Range Rover. Всегда. Последних лет 10. Конечно же, я прислушиваюсь к ее желаниям и мечтам и, по возможности, стараюсь их выполнять", - признался Остапчук.

При этом он устроил яркий сюрприз для Кристины - завязал возлюбленной глаза и отвез в место, где ее ждал шикарный презент. Отметим, что стоимость такого автомобиля составляет 1,4 миллиона гривен. Конечно же, девушка осталась в полном восторге.

"Это был очень классный сюрприз. Я очень мечтала о таком автомобиле. Поэтому Вова выполнил мою мечту. И сделал это в лучших традициях, которые могут быть. Он завязал мне глаза. Привез меня, были фейерверки. Авто — черное, был такой огромный красный бант сверху, это Range Rover. Все по классике", - поделилась счастливая Кристина.

Владимир Остапчук порадовал Кристину Горняк дорогим подарком (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

В беседе с журналистами Горняк также рассказала, что уже познакомилась с детьми Остапчука от предыдущего брака - 7-летней дочерью Эмилией и 2-летним сыном Эваном-Александром. Знакомство проходило в одном из загородных комплексов под Киевом.

Вместе они наслаждались летом возле бассейна, а дочь Остапчука даже успела поделиться с новой избранницей папы своими секретами.

"Мы очень классно провели время, - говорит нотариус. - Мы ездили в бассейн с Эмилией и Эваном. Я немного волновалась, но прошло все намного лучше, чем я думала. Уже очень ждем их в гости. Они сейчас у бабушки, ждем, когда приедут“.

Владимир Остапчук уже познакомил сына и дочь с новой избранницей Кристиной (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)

Напомним, что ранее Владимир Остапчук с любимой устроили романтическую фотосессию в Киеве.

До этого Владимир Остапчук высказался о хайпе на скандале с разводом и звездной болезни.