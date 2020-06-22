Мечта этого лета: счастливая Наталья Могилевская показала фигуру в купальнике

Певица насладилась отдыхом у моря, а заодно и выступила на сцене
Наталья Могилевская с радостью вернулась к активной жизни - на днях певица презентовала мини-фильм о любви на карантине "Любов - то велика сила", а теперь и вовсе выступила на сцене. Артистка отправилась в Одессу, где успела позагорать на пляже и порадовать поклонников своим выступлением. В своем Instagram звезда поделилась кадрами из пустынного аэропорта, а также показала фигуру в купальнике.
На фото 44-летняя Наталья запечатлена сидящей по-турецки на камне на берегу моря. На артистке - слитный розовый купальник, украшенный вышивкой и камнями в районе декольте, а также солнцезащитные очки. Волосы она собрала в хвост и счастливо улыбается на камеру.
Наталья Могилевская продемонстрировала фигуру в купальнику в Одессе (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
"Всех с днем йоги. Друзья, поздравьте, мечта этого лета сбылась! Сегодня был первый самолет и первый летний концерт на берегу моря! Урааааа", - поделилась эмоциями Могилевская.
Поклонники радуются за Наталью и не забывают о комплиментах.
Скриншот комментариев
Напомним, ранее Наталья Могилевская в прозрачной накидке ошеломила пикантными фото в ванной.
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Автор: Lite