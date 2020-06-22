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Мечта этого лета: счастливая Наталья Могилевская показала фигуру в купальнике

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.06.2020 - 10:31
Мечта этого лета: счастливая Наталья Могилевская показала фигуру в купальнике
Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица насладилась отдыхом у моря, а заодно и выступила на сцене

Наталья Могилевская с радостью вернулась к активной жизни - на днях певица презентовала мини-фильм о любви на карантине "Любов - то велика сила", а теперь и вовсе выступила на сцене. Артистка отправилась в Одессу, где успела позагорать на пляже и порадовать поклонников своим выступлением. В своем Instagram звезда поделилась кадрами из пустынного аэропорта, а также показала фигуру в купальнике.

На фото 44-летняя Наталья запечатлена сидящей по-турецки на камне на берегу моря. На артистке - слитный розовый купальник, украшенный вышивкой и камнями в районе декольте, а также солнцезащитные очки. Волосы она собрала в хвост и счастливо улыбается на камеру.

Мечта этого лета: счастливая Наталья Могилевская показала фигуру в купальнике

Наталья Могилевская продемонстрировала фигуру в купальнику в Одессе (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Всех с днем йоги. Друзья, поздравьте, мечта этого лета сбылась! Сегодня был первый самолет и первый летний концерт на берегу моря! Урааааа", - поделилась эмоциями Могилевская.

Поклонники радуются за Наталью и не забывают о комплиментах.

  • Прекрасная
  • Гарно виглядаєте
  • Куколка Наташа
  • Урааа) Добро пожаловать в Одессу))
  • Поздравляю тебя!! Успехов!!
  • Ураа, я дуже рада що збулася Ваша мрія. Вітаю Вас з днем йоги. Гарно Вам провести час. Будьте щаслива та посміхайтеся. Ми Вас любимо
  • Наташка, ты супер! Так хотелось бы увидеть близко тебя. Ты классная!!!!
  • Наташа, какой вип, ты в Одессе, это уже ввииппп! Удачи!!!
  • Урааа! Искренне за Вас радуюсь!
  • Вау, какой купальник.. Наташа, Вам так круто..

Мечта этого лета: счастливая Наталья Могилевская показала фигуру в купальнике

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Наталья Могилевская в прозрачной накидке ошеломила пикантными фото в ванной.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Наталья Могилевскаяфигура
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